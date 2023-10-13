Главы ЕК и Евросовета обсудят с Байденом передачу Киеву активов РФ

14 октября 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Байден и главы ЕС обсудят передачу замороженных активов РФ Украине Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Передачу замороженных активов России обсудят на предстоящем саммите в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Bloomberg. «США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов. Они пойдут для оплаты восстановления Украины», — приводит Bloomberg информацию с проекта документа предстоящего саммита. Ранее URA.RU сообщало о планах Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России. Сообщается, что часть средств пойдет на помощь Украине.

Передачу замороженных активов России обсудят на предстоящем саммите в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Bloomberg. «США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов. Они пойдут для оплаты восстановления Украины», — приводит Bloomberg информацию с проекта документа предстоящего саммита. Ранее URA.RU сообщало о планах Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России. Сообщается, что часть средств пойдет на помощь Украине.