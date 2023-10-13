13 октября 2023

Главы ЕК и Евросовета обсудят с Байденом передачу Киеву активов РФ

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден и главы ЕС обсудят передачу замороженных активов РФ Украине Фото:
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Передачу замороженных активов России обсудят на предстоящем саммите в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов. Они пойдут для оплаты восстановления Украины», — приводит Bloomberg информацию с проекта документа предстоящего саммита.

Ранее URA.RU сообщало о планах Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России. Сообщается, что часть средств пойдет на помощь Украине.

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Передачу замороженных активов России обсудят на предстоящем саммите в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Bloomberg. «США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов. Они пойдут для оплаты восстановления Украины», — приводит Bloomberg информацию с проекта документа предстоящего саммита. Ранее URA.RU сообщало о планах Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России. Сообщается, что часть средств пойдет на помощь Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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