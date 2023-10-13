Главы ЕК и Евросовета обсудят с Байденом передачу Киеву активов РФ

Байден и главы ЕС обсудят передачу замороженных активов РФ Украине
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Передачу замороженных активов России обсудят на предстоящем саммите в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Bloomberg.
«США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов. Они пойдут для оплаты восстановления Украины», — приводит
Ранее URA.RU сообщало о планах Евросоюза ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России. Сообщается, что часть средств пойдет на помощь Украине.
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