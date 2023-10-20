20 октября 2023

Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

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Дефицит бюджета США составил 1,7 трлн долларов Фото:

В 2023 году дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. Об этом сообщили администрации президента США Джо Байдена.

«Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на 320 млрд долларов. Сейчас он составляет 1,7 трлн долларов», — заявили в Белом доме.

Ранее Байден запросил у Конгресса США финансовую помощь Украине и Израилю. В документе говорится о предоставлении 61,3 млрд долларов Киеву и 14,3 млрд долларов Иерусалиму.

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В 2023 году дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. Об этом сообщили администрации президента США Джо Байдена. «Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на 320 млрд долларов. Сейчас он составляет 1,7 трлн долларов», — заявили в Белом доме. Ранее Байден запросил у Конгресса США финансовую помощь Украине и Израилю. В документе говорится о предоставлении 61,3 млрд долларов Киеву и 14,3 млрд долларов Иерусалиму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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