Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

21 октября 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Дефицит бюджета США составил 1,7 трлн долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2023 году дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. Об этом сообщили администрации президента США Джо Байдена. «Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на 320 млрд долларов. Сейчас он составляет 1,7 трлн долларов», — заявили в Белом доме. Ранее Байден запросил у Конгресса США финансовую помощь Украине и Израилю. В документе говорится о предоставлении 61,3 млрд долларов Киеву и 14,3 млрд долларов Иерусалиму.

В 2023 году дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. Об этом сообщили администрации президента США Джо Байдена. «Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на 320 млрд долларов. Сейчас он составляет 1,7 трлн долларов», — заявили в Белом доме. Ранее Байден запросил у Конгресса США финансовую помощь Украине и Израилю. В документе говорится о предоставлении 61,3 млрд долларов Киеву и 14,3 млрд долларов Иерусалиму.