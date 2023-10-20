Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

Дефицит бюджета США составил 1,7 трлн долларов
В 2023 году дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. Об этом сообщили администрации президента США Джо Байдена.
«Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на 320 млрд долларов. Сейчас он составляет 1,7 трлн долларов», — заявили в Белом доме.
Ранее Байден запросил у Конгресса США финансовую помощь Украине и Израилю. В документе говорится о предоставлении 61,3 млрд долларов Киеву и 14,3 млрд долларов Иерусалиму.
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