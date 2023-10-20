В России создадут цифровые сервисы для педагогов

21 октября 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Для педагогов создадут цифровое пространство, помогающее развитию детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для российских педагогов создадут цифровые сервисы с доступом к цифровому образовательному контенту. Об этом рассказали в Минпросвещения РФ. «В рамках реализации цифровой трансформации образования будут созданы сервисы, которые откроют доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту школам и колледжам, а также детским садам и учреждениям дополнительного образования. Такие сервисы помогут планировать траектории обучения и развития ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства . В Минпросвещении добавили, что главной задачей данного направления является усиление традиционных форм образования и создание единого образовательного пространства. «Ключевая задача стратегического направления — усиление традиционных форм образования, создание качественного, безопасного образовательного пространства <…> для всех категорий участников образовательного процесса, в том числе для детей-инвалидов и детей, проживающих в труднодоступных и удаленных местностях», — подчеркнули в ведомстве. Ранее президент России Владимир Путин пообещал расширять меры поддержки учителей. Глава государства подчеркнул, что в России будут строиться новые школы, в которых будут созданы более комфортные условия для педагогов.

Для российских педагогов создадут цифровые сервисы с доступом к цифровому образовательному контенту. Об этом рассказали в Минпросвещения РФ. «В рамках реализации цифровой трансформации образования будут созданы сервисы, которые откроют доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту школам и колледжам, а также детским садам и учреждениям дополнительного образования. Такие сервисы помогут планировать траектории обучения и развития ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Минпросвещении добавили, что главной задачей данного направления является усиление традиционных форм образования и создание единого образовательного пространства. «Ключевая задача стратегического направления — усиление традиционных форм образования, создание качественного, безопасного образовательного пространства <…> для всех категорий участников образовательного процесса, в том числе для детей-инвалидов и детей, проживающих в труднодоступных и удаленных местностях», — подчеркнули в ведомстве. Ранее президент России Владимир Путин пообещал расширять меры поддержки учителей. Глава государства подчеркнул, что в России будут строиться новые школы, в которых будут созданы более комфортные условия для педагогов.