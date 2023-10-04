Путин пообещал расширить меры поддержки учителей. Видео

05 октября 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и пообещал расширить меры поддержки педагогов. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля. «Идущий сейчас Год педагога и наставника — это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. Мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей», — рассказал Путин в своем видеообращении. Глава государства подчеркнул, что в России будут строиться новые школы. Там будут созданы более комфортные условия для труда педагогических работников. Президент России отметил, что повышается роль конкурсов педагогического мастерства. Благодаря этому укрепляется престиж педагогических специальностей. Путин пожелал учителям здоровья, благополучия. Он уверен, что успехи и победы учеников на многие годы вперед определят будущее страны.

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и пообещал расширить меры поддержки педагогов. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля. «Идущий сейчас Год педагога и наставника — это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. Мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей», — рассказал Путин в своем видеообращении. Глава государства подчеркнул, что в России будут строиться новые школы. Там будут созданы более комфортные условия для труда педагогических работников. Президент России отметил, что повышается роль конкурсов педагогического мастерства. Благодаря этому укрепляется престиж педагогических специальностей. Путин пожелал учителям здоровья, благополучия. Он уверен, что успехи и победы учеников на многие годы вперед определят будущее страны.