ГИБДД предупреждает тюменцев об опасности на дорогах

Сотрудники ГИБДД Тюменской области просят водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В пресс-службе ведомства сообщили, что возможно образование ледяной корки на дорогах региона.
«На 1-м километре автодороги Голышманово — Вагай в Аромашевском районе идет снег с дождем, видимость ограничена. Мокрый снег образует лужи на трассе, в случае понижения температуры возможно образование ледяной корки», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале.
Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть осторожными на дороге. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
В Тюменской области 20 октября выпал первый снег. Синоптики ожидали первые заморозки не ранее 22 октября.
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