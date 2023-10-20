20 октября 2023

ГИБДД предупреждает тюменцев об опасности на дорогах

ГИБДД Тюменской области: на дорогах возможно образование гололеда
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощания с Юрием Дёминым у ГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, автомобили дпс, гибдд
Госавтоинспекторы просят автолюбителей быть осторожными на дороге Фото:

Сотрудники ГИБДД Тюменской области просят водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В пресс-службе ведомства сообщили, что возможно образование ледяной корки на дорогах региона.

«На 1-м километре автодороги Голышманово — Вагай в Аромашевском районе идет снег с дождем, видимость ограничена. Мокрый снег образует лужи на трассе, в случае понижения температуры возможно образование ледяной корки», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале.

Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть осторожными на дороге. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В Тюменской области 20 октября выпал первый снег. Синоптики ожидали первые заморозки не ранее 22 октября.

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Сотрудники ГИБДД Тюменской области просят водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В пресс-службе ведомства сообщили, что возможно образование ледяной корки на дорогах региона. «На 1-м километре автодороги Голышманово — Вагай в Аромашевском районе идет снег с дождем, видимость ограничена. Мокрый снег образует лужи на трассе, в случае понижения температуры возможно образование ледяной корки», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть осторожными на дороге. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В Тюменской области 20 октября выпал первый снег. Синоптики ожидали первые заморозки не ранее 22 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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