ГИБДД предупреждает тюменцев об опасности на дорогах

ГИБДД Тюменской области: на дорогах возможно образование гололеда

21 октября 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекторы просят автолюбителей быть осторожными на дороге Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники ГИБДД Тюменской области просят водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В пресс-службе ведомства сообщили, что возможно образование ледяной корки на дорогах региона. «На 1-м километре автодороги Голышманово — Вагай в Аромашевском районе идет снег с дождем, видимость ограничена. Мокрый снег образует лужи на трассе, в случае понижения температуры возможно образование ледяной корки», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть осторожными на дороге. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В Тюменской области 20 октября выпал первый снег. Синоптики ожидали первые заморозки не ранее 22 октября.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области просят водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В пресс-службе ведомства сообщили, что возможно образование ледяной корки на дорогах региона. «На 1-м километре автодороги Голышманово — Вагай в Аромашевском районе идет снег с дождем, видимость ограничена. Мокрый снег образует лужи на трассе, в случае понижения температуры возможно образование ледяной корки», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей быть осторожными на дороге. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В Тюменской области 20 октября выпал первый снег. Синоптики ожидали первые заморозки не ранее 22 октября.