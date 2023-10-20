20 октября 2023

В России вырос спрос на мастеров по сборке мебели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мебельная фабрика Альтерна. Екатеринбург, мебель, сборка мебели, производство мебели, цех мебели, импортзамещение, рабочий цеха, мебельный
Рост спроса на услуги мебельных мастеров связан с уходом иностранных компаний из РФ Фото:

В России зафиксирован рост спроса на мастеров по изготовлению и ремонту мебели. Данные аналитиков приводит «Коммерсант».

«По итогам января—сентября 2023 года спрос на такие услуги год к году вырос на 50%, предложение увеличилось на 12%. За сентябрь спрос на мастеров по сборке мебели вырос на 88%, услуги по изготовлению мебели — на 57%, на ремонт — на 54% год к году», — провел «Коммерсант» данные сервиса «Авито Услуги».

В сервисе «Профи» также отметили рост на специалистов по сборке мебели. «Заметен рост спроса на специалистов по сборке мебели на 46%. Отмечается интерес к фрезеровщикам (41%), столярам (22%) и к плотникам (16%)», привел цифры «Коммерсант».

По мнению специалистов, рост на данные услуги связан с уходом с российского рынка ряда иностранных брендов. «Помимо IKEA рынок РФ после начала военных действий на Украине покинула датская сеть Jysk, были закрыты магазины товаров для дома Zara Home, H&M Home. Импорт мебели в 2022 году снизился на 44% год к году, до 103,4 млрд рублей», — рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности.

Ранее стало известно, что российские компании за год смогли полностью занять нишу IKEA. В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России зафиксирован рост спроса на мастеров по изготовлению и ремонту мебели. Данные аналитиков приводит «Коммерсант». «По итогам января—сентября 2023 года спрос на такие услуги год к году вырос на 50%, предложение увеличилось на 12%. За сентябрь спрос на мастеров по сборке мебели вырос на 88%, услуги по изготовлению мебели — на 57%, на ремонт — на 54% год к году», — провел «Коммерсант» данные сервиса «Авито Услуги». В сервисе «Профи» также отметили рост на специалистов по сборке мебели. «Заметен рост спроса на специалистов по сборке мебели на 46%. Отмечается интерес к фрезеровщикам (41%), столярам (22%) и к плотникам (16%)», привел цифры «Коммерсант». По мнению специалистов, рост на данные услуги связан с уходом с российского рынка ряда иностранных брендов. «Помимо IKEA рынок РФ после начала военных действий на Украине покинула датская сеть Jysk, были закрыты магазины товаров для дома Zara Home, H&M Home. Импорт мебели в 2022 году снизился на 44% год к году, до 103,4 млрд рублей», — рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности. Ранее стало известно, что российские компании за год смогли полностью занять нишу IKEA. В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...