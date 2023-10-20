В России вырос спрос на мастеров по сборке мебели

21 октября 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Рост спроса на услуги мебельных мастеров связан с уходом иностранных компаний из РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России зафиксирован рост спроса на мастеров по изготовлению и ремонту мебели. Данные аналитиков приводит «Коммерсант». «По итогам января—сентября 2023 года спрос на такие услуги год к году вырос на 50%, предложение увеличилось на 12%. За сентябрь спрос на мастеров по сборке мебели вырос на 88%, услуги по изготовлению мебели — на 57%, на ремонт — на 54% год к году», — провел « Коммерсант» данные сервиса «Авито Услуги». В сервисе «Профи» также отметили рост на специалистов по сборке мебели. «Заметен рост спроса на специалистов по сборке мебели на 46%. Отмечается интерес к фрезеровщикам (41%), столярам (22%) и к плотникам (16%)», привел цифры «Коммерсант». По мнению специалистов, рост на данные услуги связан с уходом с российского рынка ряда иностранных брендов. «Помимо IKEA рынок РФ после начала военных действий на Украине покинула датская сеть Jysk, были закрыты магазины товаров для дома Zara Home, H&M Home. Импорт мебели в 2022 году снизился на 44% год к году, до 103,4 млрд рублей», — рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности. Ранее стало известно, что российские компании за год смогли полностью занять нишу IKEA. В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России зафиксирован рост спроса на мастеров по изготовлению и ремонту мебели. Данные аналитиков приводит «Коммерсант». «По итогам января—сентября 2023 года спрос на такие услуги год к году вырос на 50%, предложение увеличилось на 12%. За сентябрь спрос на мастеров по сборке мебели вырос на 88%, услуги по изготовлению мебели — на 57%, на ремонт — на 54% год к году», — провел «Коммерсант» данные сервиса «Авито Услуги». В сервисе «Профи» также отметили рост на специалистов по сборке мебели. «Заметен рост спроса на специалистов по сборке мебели на 46%. Отмечается интерес к фрезеровщикам (41%), столярам (22%) и к плотникам (16%)», привел цифры «Коммерсант». По мнению специалистов, рост на данные услуги связан с уходом с российского рынка ряда иностранных брендов. «Помимо IKEA рынок РФ после начала военных действий на Украине покинула датская сеть Jysk, были закрыты магазины товаров для дома Zara Home, H&M Home. Импорт мебели в 2022 году снизился на 44% год к году, до 103,4 млрд рублей», — рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности. Ранее стало известно, что российские компании за год смогли полностью занять нишу IKEA. В России заметно выросло производство шкафов для кухонь, а также столовых и спален.