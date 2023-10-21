The Spectator: ракеты ATACMS оказались бесполезны против тактики ВС РФ

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ATACMS. Stock, stock, ATACMS
Большая часть ракет ATACMS были сбиты, пишет The Spectator Фото:
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Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными в противостоянии тактике Вооруженных Сил РФ, которая позволяет успешно перехватывать большую их часть. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российская армия демонстрирует способность адаптироваться к каждому новому потенциалу, который приобретает Киев, от ракет большой дальности до военно-морских беспилотников

Вооруженные силы РФ разработали метод борьбы с ракетами ATACMS, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Эту информацию сообщил военный эксперт Игорь Коротченко. Он предполагает, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» смогут наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам с ATACMS.

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Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными в противостоянии тактике Вооруженных Сил РФ, которая позволяет успешно перехватывать большую их часть. Об этом пишет британский журнал The Spectator. «Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российская армия демонстрирует способность адаптироваться к каждому новому потенциалу, который приобретает Киев, от ракет большой дальности до военно-морских беспилотников Вооруженные силы РФ разработали метод борьбы с ракетами ATACMS, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Эту информацию сообщил военный эксперт Игорь Коротченко. Он предполагает, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» смогут наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам с ATACMS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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