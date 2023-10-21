The Spectator: ракеты ATACMS оказались бесполезны против тактики ВС РФ

Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными в противостоянии тактике Вооруженных Сил РФ, которая позволяет успешно перехватывать большую их часть. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
«Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российская армия демонстрирует способность адаптироваться к каждому новому потенциалу, который приобретает Киев, от ракет большой дальности до военно-морских беспилотников
Вооруженные силы РФ разработали метод борьбы с ракетами ATACMS, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Эту информацию сообщил военный эксперт Игорь Коротченко. Он предполагает, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» смогут наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам с ATACMS.
Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными в противостоянии тактике Вооруженных Сил РФ, которая позволяет успешно перехватывать большую их часть. Об этом пишет британский журнал The Spectator. «Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российская армия демонстрирует способность адаптироваться к каждому новому потенциалу, который приобретает Киев, от ракет большой дальности до военно-морских беспилотников Вооруженные силы РФ разработали метод борьбы с ракетами ATACMS, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Эту информацию сообщил военный эксперт Игорь Коротченко. Он предполагает, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» смогут наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам с ATACMS.