ВС России нашли способ бороться с украинскими ракетами ATACMS

Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS. Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. Передают слова эксперта журналисты РИА Новости.
Ранее URA.RU писало, что ракеты обладают низкой пожароопасностью, возможностью долговременного хранения и надежностью. Таким образом, решение президента России Владимира Путина применить гиперзвуковое оружие «Кинжал» лишило президента Украины Владимира Зеленского преимущества атаковать американский ЗРК Patriot.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.