ВС России нашли способ бороться с украинскими ракетами ATACMS

20 октября 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Главным оружием для противодействия ATACMS является гиперзвуковые ракеты «Кинжал» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS. Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. Передают слова эксперта журналисты РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что ракеты обладают низкой пожароопасностью, возможностью долговременного хранения и надежностью. Таким образом, решение президента России Владимира Путина применить гиперзвуковое оружие «Кинжал» лишило президента Украины Владимира Зеленского преимущества атаковать американский ЗРК Patriot.

Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS. Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. Передают слова эксперта журналисты РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что ракеты обладают низкой пожароопасностью, возможностью долговременного хранения и надежностью. Таким образом, решение президента России Владимира Путина применить гиперзвуковое оружие «Кинжал» лишило президента Украины Владимира Зеленского преимущества атаковать американский ЗРК Patriot.