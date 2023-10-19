19 октября 2023

ВС России нашли способ бороться с украинскими ракетами ATACMS

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ракета, пво
Главным оружием для противодействия ATACMS является гиперзвуковые ракеты «Кинжал» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS. Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. Передают слова эксперта журналисты РИА Новости.

Ранее URA.RU писало, что ракеты обладают низкой пожароопасностью, возможностью долговременного хранения и надежностью. Таким образом, решение президента России Владимира Путина применить гиперзвуковое оружие «Кинжал» лишило президента Украины Владимира Зеленского преимущества атаковать американский ЗРК Patriot.

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Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS. Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. Передают слова эксперта журналисты РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что ракеты обладают низкой пожароопасностью, возможностью долговременного хранения и надежностью. Таким образом, решение президента России Владимира Путина применить гиперзвуковое оружие «Кинжал» лишило президента Украины Владимира Зеленского преимущества атаковать американский ЗРК Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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