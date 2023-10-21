Власти российских регионов потребовали от частных клиник отказ от абортов

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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
Власти регионов призвали частные клиники сдать лицензии на аборты, заявил Федор Лукьянов Фото:

Власти российских регионов призвали частные клиники сдать лицензии на проведение абортов. Об этом рассказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

«Губернаторы, министры здравоохранения десяти регионов собирают представителей частных клиник, предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты», — передает слова Лукьянова официальный сайт «Всемирного русского народного собора». Он не указал конкретные регионы, которые предъявили такие требования частным клиникам.

Лукьянов также отметил, что основной целью является сохранение и защита репродуктивного здоровья нации и необходим пересмотр вопросов суверенизации репродуктивного потенциала страны. Частная медицина не всегда соблюдает антиабортные ограничения, принятые в последние годы.

Согласно приказу Минздрава РФ, препараты для прерывания беременности, включая мизопростол, мифепристон и циклопентолат, теперь подлежат предметно-количественному учету и включены в список лекарственных средств. Заявленное изменение вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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Власти российских регионов призвали частные клиники сдать лицензии на проведение абортов. Об этом рассказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. «Губернаторы, министры здравоохранения десяти регионов собирают представителей частных клиник, предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты», — передает слова Лукьянова официальный сайт «Всемирного русского народного собора». Он не указал конкретные регионы, которые предъявили такие требования частным клиникам. Лукьянов также отметил, что основной целью является сохранение и защита репродуктивного здоровья нации и необходим пересмотр вопросов суверенизации репродуктивного потенциала страны. Частная медицина не всегда соблюдает антиабортные ограничения, принятые в последние годы. Согласно приказу Минздрава РФ, препараты для прерывания беременности, включая мизопростол, мифепристон и циклопентолат, теперь подлежат предметно-количественному учету и включены в список лекарственных средств. Заявленное изменение вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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