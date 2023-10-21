Власти российских регионов потребовали от частных клиник отказ от абортов

Власти российских регионов призвали частные клиники сдать лицензии на проведение абортов. Об этом рассказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.
«Губернаторы, министры здравоохранения десяти регионов собирают представителей частных клиник, предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты», — передает слова Лукьянова официальный сайт «Всемирного русского народного собора». Он не указал конкретные регионы, которые предъявили такие требования частным клиникам.
Лукьянов также отметил, что основной целью является сохранение и защита репродуктивного здоровья нации и необходим пересмотр вопросов суверенизации репродуктивного потенциала страны. Частная медицина не всегда соблюдает антиабортные ограничения, принятые в последние годы.
Согласно приказу Минздрава РФ, препараты для прерывания беременности, включая мизопростол, мифепристон и циклопентолат, теперь подлежат предметно-количественному учету и включены в список лекарственных средств. Заявленное изменение вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Власти российских регионов призвали частные клиники сдать лицензии на проведение абортов. Об этом рассказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. «Губернаторы, министры здравоохранения десяти регионов собирают представителей частных клиник, предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты», — передает слова Лукьянова официальный сайт «Всемирного русского народного собора». Он не указал конкретные регионы, которые предъявили такие требования частным клиникам. Лукьянов также отметил, что основной целью является сохранение и защита репродуктивного здоровья нации и необходим пересмотр вопросов суверенизации репродуктивного потенциала страны. Частная медицина не всегда соблюдает антиабортные ограничения, принятые в последние годы. Согласно приказу Минздрава РФ, препараты для прерывания беременности, включая мизопростол, мифепристон и циклопентолат, теперь подлежат предметно-количественному учету и включены в список лекарственных средств. Заявленное изменение вступает в силу с 1 сентября 2024 года.