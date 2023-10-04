Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Препараты для прерывания беременности, такие как мизопростол, мифепристон и циклопентолат, были включены в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Об этом стало известно из соответствующего приказа Минздрава РФ.
«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон и циклопентолат», — говорится в тексте приказа. Документ указывает, что данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают, что государство должно регулировать вопрос абортов. Однако большинство опрошенных выступает против ограничения продажи препаратов для прерывания беременности. В России также предлагается запретить аборты в частных клиниках с целью повышения демографии. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева выразила решительное противостояние нововведениям, указывая на трудности, с которыми уже сталкиваются женщины, передают «Дни.ру».
Препараты для прерывания беременности, такие как мизопростол, мифепристон и циклопентолат, были включены в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Об этом стало известно из соответствующего приказа Минздрава РФ. «Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон и циклопентолат», — говорится в тексте приказа. Документ указывает, что данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают, что государство должно регулировать вопрос абортов. Однако большинство опрошенных выступает против ограничения продажи препаратов для прерывания беременности. В России также предлагается запретить аборты в частных клиниках с целью повышения демографии. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева выразила решительное противостояние нововведениям, указывая на трудности, с которыми уже сталкиваются женщины, передают «Дни.ру».