В Челябинске начали строить новый участок набережной озера Смолино. Фото

21 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Но новом участке набережной построят термальный комплекс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска началось строительство нового участка набережной озера Смолино, который соединит две благоустроенные части от дворца культуры ЧТПЗ до жилого комплекса «Смолинский». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В Ленинском районе началось строительство нового участка набережной озера Смолино. Новый участок соединит две благоустроенные части набережной: от ДК ЧТПЗ до жилого комплекса „Смолинский“», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. Сейчас рабочие переносят коммуникации, а также проводят земляные и геодезические работы. Строительство объекта будет проводиться в следующем году. Проект реализуют за счет средств частного инвестора Андрея Комарова. Помимо новой набережной на новом участке построят термальный комплекс. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил несколько объектов в столице региона. Одной из остановок стала набережная озера Смолино, где уже провели подготовительные работы и начали расчистку территорий. Новый участок набережной озера Смолино соединит две благоустроенные части Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска На участке начались земляные работы Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска

В Ленинском районе Челябинска началось строительство нового участка набережной озера Смолино, который соединит две благоустроенные части от дворца культуры ЧТПЗ до жилого комплекса «Смолинский». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В Ленинском районе началось строительство нового участка набережной озера Смолино. Новый участок соединит две благоустроенные части набережной: от ДК ЧТПЗ до жилого комплекса „Смолинский“», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. Сейчас рабочие переносят коммуникации, а также проводят земляные и геодезические работы. Строительство объекта будет проводиться в следующем году. Проект реализуют за счет средств частного инвестора Андрея Комарова. Помимо новой набережной на новом участке построят термальный комплекс. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил несколько объектов в столице региона. Одной из остановок стала набережная озера Смолино, где уже провели подготовительные работы и начали расчистку территорий.