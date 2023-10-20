20 октября 2023

В Челябинске начали строить новый участок набережной озера Смолино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, сердце, берег, озеро смолино, арт объект, сердце
Но новом участке набережной построят термальный комплекс Фото:

В Ленинском районе Челябинска началось строительство нового участка набережной озера Смолино, который соединит две благоустроенные части от дворца культуры ЧТПЗ до жилого комплекса «Смолинский». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.

«В Ленинском районе началось строительство нового участка набережной озера Смолино. Новый участок соединит две благоустроенные части набережной: от ДК ЧТПЗ до жилого комплекса „Смолинский“», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сейчас рабочие переносят коммуникации, а также проводят земляные и геодезические работы. Строительство объекта будет проводиться в следующем году. Проект реализуют за счет средств частного инвестора Андрея Комарова. Помимо новой набережной на новом участке построят термальный комплекс.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил несколько объектов в столице региона. Одной из остановок стала набережная озера Смолино, где уже провели подготовительные работы и начали расчистку территорий.

Новый участок набережной озера Смолино соединит две благоустроенные части
Новый участок набережной озера Смолино соединит две благоустроенные части
На участке начались земляные работы
На участке начались земляные работы

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском районе Челябинска началось строительство нового участка набережной озера Смолино, который соединит две благоустроенные части от дворца культуры ЧТПЗ до жилого комплекса «Смолинский». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. «В Ленинском районе началось строительство нового участка набережной озера Смолино. Новый участок соединит две благоустроенные части набережной: от ДК ЧТПЗ до жилого комплекса „Смолинский“», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. Сейчас рабочие переносят коммуникации, а также проводят земляные и геодезические работы. Строительство объекта будет проводиться в следующем году. Проект реализуют за счет средств частного инвестора Андрея Комарова. Помимо новой набережной на новом участке построят термальный комплекс. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил несколько объектов в столице региона. Одной из остановок стала набережная озера Смолино, где уже провели подготовительные работы и начали расчистку территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...