Текслер проконтролировал ход реконструкции водоснабжения и очистных в Челябинске

Алексей Текслер посетил насосно-фильтровальную станцию и очистные сооружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексея Текслера 15 октября совершил объезд столицы региона, чтобы оценить ход реконструкции насосно-фильтровальной станции, очистных сооружений, реконструкции дороги, набережной и парков. Об итогах он сообщил в своих социальных сетях.

«Насосно-фильтровальная станция в поселке Сосновка. Сложно подобрать эпитет, чтобы описать значимость этого коммунального объекта. Он позволит улучшить качество, снять жалобы питьевого водоснабжения не только в Челябинске, но и в Копейске, Коркино, Еманжелинске. Жду завершения работ до конца года. Уверен, что наладочные работы на станции начнут в запланированные сроки. Плюс планируем дополнительный проект по улучшению качества воды», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он также добавил, что оценил и ход реализации проекта реконструкции очистных сооружений. Они уже давно перестали должным образом справляться с потребностями разросшегося города-миллионника.

«Масштабный, сложный проект, который избавит большую часть города от запахов, которые все ощущали десятилетиями. В целом все идет по плану. Есть небольшое отставание по графику, но уверен, что проект будет реализован в срок», — сообщил Текслер.

Кроме того, губернатор посетил готовую дорогу по улице Агалакова, улицу Гранитную, которую реконструируют. Еще одной остановкой стала набережная озера Смолино, где уже провели подготовительные работы и начали расчистку территории. Также глава региона проконтролировал готовность парков «Плодушка» и имени Тищенко.

Работы на объектах: насосно-фильтровальной станции и очистных сооружениях, идут по графику Фото: telegram-канале Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial

Губернатор в рамках своего объезда побывал на набережной реки Смолино и парках Фото: telegram-канале Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial

Как сообщил глава региона, строители придерживаются запланированных сроков Фото: telegram-канале Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial