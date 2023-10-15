15 октября 2023
14 октября 2023

Губернатор Текслер сделал заявление о нескольких проектах после объезда Челябинска. Фото

Текслер проконтролировал ход реконструкции водоснабжения и очистных в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер посетил насосно-фильтровальную станцию и очистные сооружения Фото:

Губернатор Челябинской области Алексея Текслера 15 октября совершил объезд столицы региона, чтобы оценить ход реконструкции насосно-фильтровальной станции, очистных сооружений, реконструкции дороги, набережной и парков. Об итогах он сообщил в своих социальных сетях.

«Насосно-фильтровальная станция в поселке Сосновка. Сложно подобрать эпитет, чтобы описать значимость этого коммунального объекта. Он позволит улучшить качество, снять жалобы питьевого водоснабжения не только в Челябинске, но и в Копейске, Коркино, Еманжелинске. Жду завершения работ до конца года. Уверен, что наладочные работы на станции начнут в запланированные сроки. Плюс планируем дополнительный проект по улучшению качества воды», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он также добавил, что оценил и ход реализации проекта реконструкции очистных сооружений. Они уже давно перестали должным образом справляться с потребностями разросшегося города-миллионника.

«Масштабный, сложный проект, который избавит большую часть города от запахов, которые все ощущали десятилетиями. В целом все идет по плану. Есть небольшое отставание по графику, но уверен, что проект будет реализован в срок», — сообщил Текслер.

Кроме того, губернатор посетил готовую дорогу по улице Агалакова, улицу Гранитную, которую реконструируют. Еще одной остановкой стала набережная озера Смолино, где уже провели подготовительные работы и начали расчистку территории. Также глава региона проконтролировал готовность парков «Плодушка» и имени Тищенко.

Работы на объектах: насосно-фильтровальной станции и очистных сооружениях, идут по графику
Работы на объектах: насосно-фильтровальной станции и очистных сооружениях, идут по графику
Фото:
Губернатор в рамках своего объезда побывал на набережной реки Смолино и парках
Губернатор в рамках своего объезда побывал на набережной реки Смолино и парках
Фото:
Как сообщил глава региона, строители придерживаются запланированных сроков
Как сообщил глава региона, строители придерживаются запланированных сроков
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Губернатор Челябинской области Алексея Текслера 15 октября совершил объезд столицы региона, чтобы оценить ход реконструкции насосно-фильтровальной станции, очистных сооружений, реконструкции дороги, набережной и парков. Об итогах он сообщил в своих социальных сетях. «Насосно-фильтровальная станция в поселке Сосновка. Сложно подобрать эпитет, чтобы описать значимость этого коммунального объекта. Он позволит улучшить качество, снять жалобы питьевого водоснабжения не только в Челябинске, но и в Копейске, Коркино, Еманжелинске. Жду завершения работ до конца года. Уверен, что наладочные работы на станции начнут в запланированные сроки. Плюс планируем дополнительный проект по улучшению качества воды», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он также добавил, что оценил и ход реализации проекта реконструкции очистных сооружений. Они уже давно перестали должным образом справляться с потребностями разросшегося города-миллионника. «Масштабный, сложный проект, который избавит большую часть города от запахов, которые все ощущали десятилетиями. В целом все идет по плану. Есть небольшое отставание по графику, но уверен, что проект будет реализован в срок», — сообщил Текслер. Кроме того, губернатор посетил готовую дорогу по улице Агалакова, улицу Гранитную, которую реконструируют. Еще одной остановкой стала набережная озера Смолино, где уже провели подготовительные работы и начали расчистку территории. Также глава региона проконтролировал готовность парков «Плодушка» и имени Тищенко.
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