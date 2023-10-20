20 октября 2023

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, погода, небо, штормовое предупреждение, облако, магистраль, непогода, путепровод, дорога
В ближайшие два дня на Челябинскую область обрушится непогода Фото:

В Челябинской области до 22 октября продлили экстренное штормовое предупреждение. В регионе ожидается мокрый снег, гололед и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале.

«По данным Челябинского гидрометцентра днем 22 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед. Порывы ветра до 17 м/с», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС просят автомобилистов учитывать прогноз погоды при планировании поездок. Обязательно следует поменять шины с летних на зимние на своих машинах.

Ранее штормовое предупреждение в Челябинской области объявили на 21 октября. Синоптики пообещали метели и снегопад. На дорогах возможно образование гололеда из-за дождей, переходящих в мокрый снег.

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В Челябинской области до 22 октября продлили экстренное штормовое предупреждение. В регионе ожидается мокрый снег, гололед и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. «По данным Челябинского гидрометцентра днем 22 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед. Порывы ветра до 17 м/с», — отметили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС просят автомобилистов учитывать прогноз погоды при планировании поездок. Обязательно следует поменять шины с летних на зимние на своих машинах. Ранее штормовое предупреждение в Челябинской области объявили на 21 октября. Синоптики пообещали метели и снегопад. На дорогах возможно образование гололеда из-за дождей, переходящих в мокрый снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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