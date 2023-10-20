Губернатора ХМАО встретилась с ранеными бойцами в госпитале Ростова

Комарова поблагодарила бойцов за службу и пожелала скорейшего выздоровления Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону встретилась с бойцами, получившими ранения в зоне СВО. Югорчане восстанавливаются после травм и очень скучают по дому.

«Встретилась с бойцами. Сейчас здесь (Окружной военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону — прим. URA.RU) идут на поправку югорчане, получившие ранение в бою. Передают привет родным, скучают по дому», — поделилась в своем telegram-канале глава округа.

На базе ростовского госпиталя планируется запуск пилотной площадки межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» и Гуманитарного добровольческого корпуса по сопровождению югорских бойцов, получивших ранение. Волонтеры помогут военнослужащим восстановить документы. Бойцам будет обеспечен соответствующий уход, одежда и вещи первой необходимости, а также связь с родными.

Ранее сообщалось, что специалисты из ХМАО организовали подготовку домов жителей Макеевки к зиме. Работы ведутся по восстановлению сантехники, электричества и кровли.