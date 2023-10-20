20 октября 2023

Губернатора ХМАО встретилась с ранеными бойцами в госпитале Ростова

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет-послание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Комарова поблагодарила бойцов за службу и пожелала скорейшего выздоровления Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону встретилась с бойцами, получившими ранения в зоне СВО. Югорчане восстанавливаются после травм и очень скучают по дому.

«Встретилась с бойцами. Сейчас здесь (Окружной военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону — прим. URA.RU) идут на поправку югорчане, получившие ранение в бою. Передают привет родным, скучают по дому», — поделилась в своем telegram-канале глава округа.

На базе ростовского госпиталя планируется запуск пилотной площадки межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» и Гуманитарного добровольческого корпуса по сопровождению югорских бойцов, получивших ранение. Волонтеры помогут военнослужащим восстановить документы. Бойцам будет обеспечен соответствующий уход, одежда и вещи первой необходимости, а также связь с родными.

Ранее сообщалось, что специалисты из ХМАО организовали подготовку домов жителей Макеевки к зиме. Работы ведутся по восстановлению сантехники, электричества и кровли.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону встретилась с бойцами, получившими ранения в зоне СВО. Югорчане восстанавливаются после травм и очень скучают по дому. «Встретилась с бойцами. Сейчас здесь (Окружной военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону — прим. URA.RU) идут на поправку югорчане, получившие ранение в бою. Передают привет родным, скучают по дому», — поделилась в своем telegram-канале глава округа. На базе ростовского госпиталя планируется запуск пилотной площадки межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» и Гуманитарного добровольческого корпуса по сопровождению югорских бойцов, получивших ранение. Волонтеры помогут военнослужащим восстановить документы. Бойцам будет обеспечен соответствующий уход, одежда и вещи первой необходимости, а также связь с родными. Ранее сообщалось, что специалисты из ХМАО организовали подготовку домов жителей Макеевки к зиме. Работы ведутся по восстановлению сантехники, электричества и кровли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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