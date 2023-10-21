Количество погибших в секторе Газа выросло до 4385

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Новый виток кровопролития на Ближнем Востоке начался утром 7 октября (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 4385 человек. Среди погибших 1756 детей и 976 женщин, сообщает минздрав Палестины. Согласно данным телеканала «Аль-Джазира», ранен 13 561 человек.

Новый виток кровопролития на Ближнем Востоке начался утром 7 октября, когда Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, инициированной военным крылом палестинского движения ХАМАС. После массированных ракетных ударов боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, захватив заложников. Ответом Израиля стала операция «Железные мечи». Сектор Газа был взят в блокаду.

Согласно данным посольства РФ в Израиле, в ходе конфликта погибли 20 россиян. Семеро числятся пропавшими без вести.

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Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 4385 человек. Среди погибших 1756 детей и 976 женщин, сообщает минздрав Палестины. Согласно данным телеканала «Аль-Джазира», ранен 13 561 человек. Новый виток кровопролития на Ближнем Востоке начался утром 7 октября, когда Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, инициированной военным крылом палестинского движения ХАМАС. После массированных ракетных ударов боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, захватив заложников. Ответом Израиля стала операция «Железные мечи». Сектор Газа был взят в блокаду. Согласно данным посольства РФ в Израиле, в ходе конфликта погибли 20 россиян. Семеро числятся пропавшими без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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