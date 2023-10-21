Количество погибших в секторе Газа выросло до 4385

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 4385 человек. Среди погибших 1756 детей и 976 женщин, сообщает минздрав Палестины. Согласно данным телеканала «Аль-Джазира», ранен 13 561 человек.
Новый виток кровопролития на Ближнем Востоке начался утром 7 октября, когда Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, инициированной военным крылом палестинского движения ХАМАС. После массированных ракетных ударов боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, захватив заложников. Ответом Израиля стала операция «Железные мечи». Сектор Газа был взят в блокаду.
Согласно данным посольства РФ в Израиле, в ходе конфликта погибли 20 россиян. Семеро числятся пропавшими без вести.
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