Екатеринбурженку возмутили условия для инвалидов в новых купе в поезде из Москвы. Фото

21 октября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Условия для инвалидов в новых купе неподходящие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницу Екатеринбурга Анастасию возмутили условия для инвалидов в новых купе в поезде №56, следующем из Москвы. Раньше такие пассажиры вдвоем с сопровождающим ехали отдельно. Теперь купе для инвалидов рассчитаны на четырех человек, поделены на две части с помощью шторы и во втором отсеке нет даже окна. Об этом женщина рассказала URA.RU. «В Москве мы с мужем-инвалидом зашли в поезде в свое купе и увидели, что оно не двухместное, как мы ездили раньше, а четырехместное. Помещение распределено очень странно: одна часть — это маленький закуток, где нет даже окна. Там сидела женщина с 6-летним ребенком, у которого ДЦП», — рассказала URA.RU жительница Екатеринбурга. Второй отсек оказался гораздо просторнее и с окном. Само купе поделено на две части с помощью обычной шторы. Но на двери висит огромное зеркало, в котором пассажиры все равно видят друг друга. «Инвалидам иногда нужно делать различные медицинские манипуляции. Ходить в туалет они могут, например, только лежа и в специальное приспособление. Неприятно, когда это все могут увидеть другие люди», — объяснила женщина. Дверь в купе общая. Чтобы Анастасии выйти из него, нужно пройти через маленький отсек, где ехала женщина с ребенком с ДЦП. Свет тоже общий. Если его выключить, то соседи из отсека без окна будут ехать в темноте. На кассе при покупке билетов Анастасию и ее супруга никто не предупредил о новых вагонах. Женщину с ребенком тоже. Соседка по купе первая начала жаловаться на условия. Начальник поезда после долгих уговоров согласился переселить женщину с ребенком-инвалидом в купе для проводников. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу «Российских железных дорог» (РЖД). Ответ будет опубликован после получения. Чтобы выйти из купе, нужно потревожить соседей Фото предоставлено URA.RU читателем В одном из отсеков купе, где вынуждены ехать инвалиды, нет даже окна Фото предоставлено URA.RU читателем Купе огромное и пространство можно было поделить более грамотно, уверена Анастасия Фото предоставлено URA.RU читателем Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Екатеринбурга Анастасию возмутили условия для инвалидов в новых купе в поезде №56, следующем из Москвы. Раньше такие пассажиры вдвоем с сопровождающим ехали отдельно. Теперь купе для инвалидов рассчитаны на четырех человек, поделены на две части с помощью шторы и во втором отсеке нет даже окна. Об этом женщина рассказала URA.RU. «В Москве мы с мужем-инвалидом зашли в поезде в свое купе и увидели, что оно не двухместное, как мы ездили раньше, а четырехместное. Помещение распределено очень странно: одна часть — это маленький закуток, где нет даже окна. Там сидела женщина с 6-летним ребенком, у которого ДЦП», — рассказала URA.RU жительница Екатеринбурга. Второй отсек оказался гораздо просторнее и с окном. Само купе поделено на две части с помощью обычной шторы. Но на двери висит огромное зеркало, в котором пассажиры все равно видят друг друга. «Инвалидам иногда нужно делать различные медицинские манипуляции. Ходить в туалет они могут, например, только лежа и в специальное приспособление. Неприятно, когда это все могут увидеть другие люди», — объяснила женщина. Дверь в купе общая. Чтобы Анастасии выйти из него, нужно пройти через маленький отсек, где ехала женщина с ребенком с ДЦП. Свет тоже общий. Если его выключить, то соседи из отсека без окна будут ехать в темноте. На кассе при покупке билетов Анастасию и ее супруга никто не предупредил о новых вагонах. Женщину с ребенком тоже. Соседка по купе первая начала жаловаться на условия. Начальник поезда после долгих уговоров согласился переселить женщину с ребенком-инвалидом в купе для проводников. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу «Российских железных дорог» (РЖД). Ответ будет опубликован после получения.