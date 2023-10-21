Чешского поверенного вызвали в МИД РФ

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
В МИД РФ указали на неблаговидную роль Чехии в конфликте между Россией и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российское МИД вызвало временно поверенного в делах Чехии Яна Ондржейка после того, как Чехия продемонстрировала демарш против РФ. Ситуация касается удара по продуктовому рынку в селе Гроза (Украина).

«17 октября в МИД России был вызван Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины. <…> Дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте», — передает МИД РФ на своем официальном сайте.

Поверенному сообщили, что Чехия, поставляя оружие на Украину, способствует продолжению конфликта. Поэтому действия Чехии после удара по рынку в Грозе, в котором чешские власти обвиняют Россию, являются несостоятельными в вопросе прав человека.

В начале октября ракета упала на продуктовый рынок в Грозе. Там проходили поминки по военным, погибли около 60 человек. На Украине заявили, что удар нанесла якобы армия России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские силы атакуют только военные объекты.

После этого российский посол Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии. Посольство России в Чехии сообщило, что «чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и тем более вести дискуссию».

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Российское МИД вызвало временно поверенного в делах Чехии Яна Ондржейка после того, как Чехия продемонстрировала демарш против РФ. Ситуация касается удара по продуктовому рынку в селе Гроза (Украина). «17 октября в МИД России был вызван Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины. <…> Дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте», — передает МИД РФ на своем официальном сайте. Поверенному сообщили, что Чехия, поставляя оружие на Украину, способствует продолжению конфликта. Поэтому действия Чехии после удара по рынку в Грозе, в котором чешские власти обвиняют Россию, являются несостоятельными в вопросе прав человека. В начале октября ракета упала на продуктовый рынок в Грозе. Там проходили поминки по военным, погибли около 60 человек. На Украине заявили, что удар нанесла якобы армия России. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские силы атакуют только военные объекты. После этого российский посол Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии. Посольство России в Чехии сообщило, что «чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание выслушивать наши аргументы и тем более вести дискуссию».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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