В США назвали пять угроз для Израиля из-за операции в Газе

The Hill: вторжение в сектор Газа обернется для Израиля большими жертвами
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Израильское наземное вторжение может привести к жертвам среди солдат, а также мирного населения Газы Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из-за подготовки к наземному вторжению на территорию сектора Газа Израиль сталкивается с большими рисками. Это приведет к жертвам среди граждан и израильских солдат. Также в войне может быть открыт второй фронт, и ослабнет общественная поддержка Израиля. Об этом сообщает издание The Hill.

  1. Рост смертности среди гражданского населения сектора Газа. Продолжающаяся осада сектора Газа приведет к еще большим смертям среди мирного населения. Вектор сочувствия общественности сейчас смещается на детей Газы. «Это ловушка, которую Израиль должен избегать», — говорится в материале.
  2. Цена израильской армии. Более масштабная операция, вероятно, потребует значительно больше времени и ресурсов, рискуя большим количеством жизней. На данный момент Израиль планирует призвать на службу рекордное число резервистов, их количество составит 360 тысяч человек.
  3. Ослабление поддержки общества. На данный момент 21% граждан выступает против поддержки наземного вторжения в Газу, а 65%, наоборот, поддерживают наступление. Поддержка США также может со временем измениться.
  4. Открытие второго фронта. После того как боевики ХАМАС атаковали Израиль, страна ежедневно ведет перестрелку с ливанской группировкой «Хезболла». В случае, если палестинское движение потерпит поражение, это станет угрозой для «Хезболлы».

  5. Ослабление отношений с арабским миром. Израиль потерял поддержку своей политики среди населения страны. Есть риск, что вторжение на территорию сектора Газа вызовет еще большее количество гнева в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее израильская армия в своем telegram-канале сообщила, что ведет подготовку к наземной операции в Газе. Также в ЦАХАЛ отметили, что недавно были утверждены планы по расширению оперативной деятельности.

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Из-за подготовки к наземному вторжению на территорию сектора Газа Израиль сталкивается с большими рисками. Это приведет к жертвам среди граждан и израильских солдат. Также в войне может быть открыт второй фронт, и ослабнет общественная поддержка Израиля. Об этом сообщает издание The Hill. Ослабление отношений с арабским миром. Израиль потерял поддержку своей политики среди населения страны. Есть риск, что вторжение на территорию сектора Газа вызовет еще большее количество гнева в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Ранее израильская армия в своем telegram-канале сообщила, что ведет подготовку к наземной операции в Газе. Также в ЦАХАЛ отметили, что недавно были утверждены планы по расширению оперативной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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