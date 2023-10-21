В США назвали пять угроз для Израиля из-за операции в Газе

The Hill: вторжение в сектор Газа обернется для Израиля большими жертвами

21 октября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Израильское наземное вторжение может привести к жертвам среди солдат, а также мирного населения Газы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Из-за подготовки к наземному вторжению на территорию сектора Газа Израиль сталкивается с большими рисками. Это приведет к жертвам среди граждан и израильских солдат. Также в войне может быть открыт второй фронт, и ослабнет общественная поддержка Израиля. Об этом сообщает издание The Hill . Рост смертности среди гражданского населения сектора Газа. Продолжающаяся осада сектора Газа приведет к еще большим смертям среди мирного населения. Вектор сочувствия общественности сейчас смещается на детей Газы. «Это ловушка, которую Израиль должен избегать», — говорится в материале. Цена израильской армии. Более масштабная операция, вероятно, потребует значительно больше времени и ресурсов, рискуя большим количеством жизней. На данный момент Израиль планирует призвать на службу рекордное число резервистов, их количество составит 360 тысяч человек. Ослабление поддержки общества. На данный момент 21% граждан выступает против поддержки наземного вторжения в Газу, а 65%, наоборот, поддерживают наступление. Поддержка США также может со временем измениться. Открытие второго фронта. После того как боевики ХАМАС атаковали Израиль, страна ежедневно ведет перестрелку с ливанской группировкой «Хезболла». В случае, если палестинское движение потерпит поражение, это станет угрозой для «Хезболлы». Ослабление отношений с арабским миром. Израиль потерял поддержку своей политики среди населения страны. Есть риск, что вторжение на территорию сектора Газа вызовет еще большее количество гнева в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Ранее израильская армия в своем telegram-канале сообщила, что ведет подготовку к наземной операции в Газе. Также в ЦАХАЛ отметили, что недавно были утверждены планы по расширению оперативной деятельности.

Из-за подготовки к наземному вторжению на территорию сектора Газа Израиль сталкивается с большими рисками. Это приведет к жертвам среди граждан и израильских солдат. Также в войне может быть открыт второй фронт, и ослабнет общественная поддержка Израиля. Об этом сообщает издание The Hill. Ослабление отношений с арабским миром. Израиль потерял поддержку своей политики среди населения страны. Есть риск, что вторжение на территорию сектора Газа вызовет еще большее количество гнева в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Ранее израильская армия в своем telegram-канале сообщила, что ведет подготовку к наземной операции в Газе. Также в ЦАХАЛ отметили, что недавно были утверждены планы по расширению оперативной деятельности.