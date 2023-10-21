Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа

Израиль готовится к наземной операции на территории сектора Газа, а также к дальнейшим шагам, предпринимаемым на палестинской территории. Об этом сообщила израильская армия в своем telegram-канале.
«Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям», — говорится на канале. Израильская армия отметила, что недавно были утверждены планы, включающие в себя расширение оперативной деятельности.
Ранее США потребовали от Израиля отложить наземную операцию на палестинской территории. Это нужно для того, чтобы выиграть время для секретных переговоров. С помощью них попытаются добиться освобождения людей, которых держат в заложниках боевики ХАМАС. В секторе Газа удерживают около 250 израильтян. Из них 22 человека погибли при израильских ударах по территории Палестины.
Израиль готовится к наземной операции на территории сектора Газа, а также к дальнейшим шагам, предпринимаемым на палестинской территории. Об этом сообщила израильская армия в своем telegram-канале. «Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям», — говорится на канале. Израильская армия отметила, что недавно были утверждены планы, включающие в себя расширение оперативной деятельности. Ранее США потребовали от Израиля отложить наземную операцию на палестинской территории. Это нужно для того, чтобы выиграть время для секретных переговоров. С помощью них попытаются добиться освобождения людей, которых держат в заложниках боевики ХАМАС. В секторе Газа удерживают около 250 израильтян. Из них 22 человека погибли при израильских ударах по территории Палестины.