Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа

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Израильская армия продолжает подготовку к наземной операции на территории сектора Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль готовится к наземной операции на территории сектора Газа, а также к дальнейшим шагам, предпринимаемым на палестинской территории. Об этом сообщила израильская армия в своем telegram-канале.

«Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям», — говорится на канале. Израильская армия отметила, что недавно были утверждены планы, включающие в себя расширение оперативной деятельности.

Ранее США потребовали от Израиля отложить наземную операцию на палестинской территории. Это нужно для того, чтобы выиграть время для секретных переговоров. С помощью них попытаются добиться освобождения людей, которых держат в заложниках боевики ХАМАС. В секторе Газа удерживают около 250 израильтян. Из них 22 человека погибли при израильских ударах по территории Палестины.

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Израиль готовится к наземной операции на территории сектора Газа, а также к дальнейшим шагам, предпринимаемым на палестинской территории. Об этом сообщила израильская армия в своем telegram-канале. «Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям», — говорится на канале. Израильская армия отметила, что недавно были утверждены планы, включающие в себя расширение оперативной деятельности. Ранее США потребовали от Израиля отложить наземную операцию на палестинской территории. Это нужно для того, чтобы выиграть время для секретных переговоров. С помощью них попытаются добиться освобождения людей, которых держат в заложниках боевики ХАМАС. В секторе Газа удерживают около 250 израильтян. Из них 22 человека погибли при израильских ударах по территории Палестины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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