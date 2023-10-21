Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль

21 октября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган заявил, что западные страны должны принять меры для конца гумкризиса в секторе Газа Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом раскритиковал западные страны за то, что те не могут остановить Израиль. Об этом сообщили администрация турецкого главы. «Эрдоган подчеркнул, что позиция западных стран способствует увеличению случаев нарушения прав человека в секторе Газа, а их неспособность принять меры, чтобы остановить Израиль, приведет к непоправимым результатам», — говорится в пресс-релизе администрации Эрдогана, который приводит РИА Новости. К тому же лидер Турции призвал ООН принять срочные меры, чтобы гуманитарный кризис в секторе Газа закончился. Ранее в столице Египта прошел саммит по ситуации на Ближнем Востоке. В нем участвовали представители 34 стран, в том числе и от России. Политики отмечали, что необходимо решить гуманитарный кризис в секторе Газа и остановить войну. Подробнее о саммите раннее писало URA.RU. По последним данным, от войны на Ближнем Востоке в секторе Газа погибли 4385 человек, а более 13 тысячи получили ранения. Со стороны Израиля число погибших меньше — 1 300. При этом в плену у палестинского движения ХАМАС могут находиться более 210 человек. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября со вторжения в Израиль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом раскритиковал западные страны за то, что те не могут остановить Израиль. Об этом сообщили администрация турецкого главы. «Эрдоган подчеркнул, что позиция западных стран способствует увеличению случаев нарушения прав человека в секторе Газа, а их неспособность принять меры, чтобы остановить Израиль, приведет к непоправимым результатам», — говорится в пресс-релизе администрации Эрдогана, который приводит РИА Новости. К тому же лидер Турции призвал ООН принять срочные меры, чтобы гуманитарный кризис в секторе Газа закончился. Ранее в столице Египта прошел саммит по ситуации на Ближнем Востоке. В нем участвовали представители 34 стран, в том числе и от России. Политики отмечали, что необходимо решить гуманитарный кризис в секторе Газа и остановить войну. Подробнее о саммите раннее писало URA.RU. По последним данным, от войны на Ближнем Востоке в секторе Газа погибли 4385 человек, а более 13 тысячи получили ранения. Со стороны Израиля число погибших меньше — 1 300. При этом в плену у палестинского движения ХАМАС могут находиться более 210 человек. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября со вторжения в Израиль.