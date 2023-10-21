Заградотряд расстрелял солдат ВСУ за отказ форсировать Днепр

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Более десяти солдат ВСУ стали жертвами своих же сослуживцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заградотряд из украинских военных и иностранных наемников расстрелял более 10 солдат ВСУ, которые отказались форсировать Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Жертвами заградотряда, по уточненным данным, стали более 10 солдат ВСУ. Причина — отказ форсировать Днепр», — передает агентство. Ранее про этот инцидент рассказывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Тогда он сообщал, что украинский заградотряд расстрелял 10 человек, однако число погибших может быть больше.

Армия Украины с начала контрнаступления неоднократно пыталась пересечь Днепр, чтобы высадить подразделения на правом берегу. Российская армия продолжает отражать все попытки.

Военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU отмечал, что форсирование Днепра для ВСУ — сложная задача. По его словам, украинский десант может высадиться на другом береге в случае, если российские военные перестанут вести огонь. Во время беседы Ткач констатировал, что ВСУ никак не смогут пересечь Днепр.

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Заградотряд из украинских военных и иностранных наемников расстрелял более 10 солдат ВСУ, которые отказались форсировать Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Жертвами заградотряда, по уточненным данным, стали более 10 солдат ВСУ. Причина — отказ форсировать Днепр», — передает агентство. Ранее про этот инцидент рассказывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Тогда он сообщал, что украинский заградотряд расстрелял 10 человек, однако число погибших может быть больше. Армия Украины с начала контрнаступления неоднократно пыталась пересечь Днепр, чтобы высадить подразделения на правом берегу. Российская армия продолжает отражать все попытки. Военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU отмечал, что форсирование Днепра для ВСУ — сложная задача. По его словам, украинский десант может высадиться на другом береге в случае, если российские военные перестанут вести огонь. Во время беседы Ткач констатировал, что ВСУ никак не смогут пересечь Днепр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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