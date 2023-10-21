Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщило МВД Палестины. По данным ведомства, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
«Есть погибшие. Большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат в секторе Газа», — говорится в заявлении палестинского МВД.
В ведомстве сообщили, что есть погибшие и большое количество пострадавших, но не уточняется их количество. Палестинский портал Quds написал, что на месте обстрела вспыхнул пожар.
Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о блокаде сектора Газа. Спикер армии Израиля Авичай Адри сообщил, что наземная операция на палестинской территории будет продолжаться. В связи с этим журналисты The Hill написали, что в секторе Газа Израиль столкнется с огромными рисками, так как может вырасти смертность среди израильской армии.
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