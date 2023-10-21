МВД Палестины: Израиль ударил ракетой по рынку Нусейрат. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, отравление, пострадавший, пожарный, угарный газ
В результате обстрела рынка в секторе Газа есть пострадавшие и погибшие Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщило МВД Палестины. По данным ведомства, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

«Есть погибшие. Большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат в секторе Газа», — говорится в заявлении палестинского МВД.

В ведомстве сообщили, что есть погибшие и большое количество пострадавших, но не уточняется их количество. Палестинский портал Quds написал, что на месте обстрела вспыхнул пожар.

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о блокаде сектора Газа. Спикер армии Израиля Авичай Адри сообщил, что наземная операция на палестинской территории будет продолжаться. В связи с этим журналисты The Hill написали, что в секторе Газа Израиль столкнется с огромными рисками, так как может вырасти смертность среди израильской армии.

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Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщило МВД Палестины. По данным ведомства, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. «Есть погибшие. Большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат в секторе Газа», — говорится в заявлении палестинского МВД. В ведомстве сообщили, что есть погибшие и большое количество пострадавших, но не уточняется их количество. Палестинский портал Quds написал, что на месте обстрела вспыхнул пожар. Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о блокаде сектора Газа. Спикер армии Израиля Авичай Адри сообщил, что наземная операция на палестинской территории будет продолжаться. В связи с этим журналисты The Hill написали, что в секторе Газа Израиль столкнется с огромными рисками, так как может вырасти смертность среди израильской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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