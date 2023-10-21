МВД Палестины: Израиль ударил ракетой по рынку Нусейрат. Видео 21 октября 2023 в 23:21 Размер текста - 17 + В результате обстрела рынка в секторе Газа есть пострадавшие и погибшие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщило МВД Палестины. По данным ведомства, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. «Есть погибшие. Большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат в секторе Газа», — говорится в заявлении палестинского МВД. В ведомстве сообщили, что есть погибшие и большое количество пострадавших, но не уточняется их количество. Палестинский портал Quds написал, что на месте обстрела вспыхнул пожар. Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о блокаде сектора Газа. Спикер армии Израиля Авичай Адри сообщил, что наземная операция на палестинской территории будет продолжаться. В связи с этим журналисты The Hill написали, что в секторе Газа Израиль столкнется с огромными рисками, так как может вырасти смертность среди израильской армии. Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Об этом сообщило МВД Палестины. По данным ведомства, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. «Есть погибшие. Большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат в секторе Газа», — говорится в заявлении палестинского МВД. В ведомстве сообщили, что есть погибшие и большое количество пострадавших, но не уточняется их количество. Палестинский портал Quds написал, что на месте обстрела вспыхнул пожар. Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о блокаде сектора Газа. Спикер армии Израиля Авичай Адри сообщил, что наземная операция на палестинской территории будет продолжаться. В связи с этим журналисты The Hill написали, что в секторе Газа Израиль столкнется с огромными рисками, так как может вырасти смертность среди израильской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям