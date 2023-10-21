Израиль полностью блокировал сектор Газа: главное о войне на Ближнем Востоке 21 октября

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о блокаде сектора Газа. Спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщает, что наземная операция на палестинской территории будет продолжаться. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 21 октября.
Израиль ввел полную блокаду территории сектора Газа. По словам спикера армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адри, наземная операция в Палестине будет продолжаться, пока израильское правительство не достигнет своих целей.
В связи с подготовкой к наземному вторжению в сектор Газа Израиль сталкивается с огромными рисками, передает издание The Hill. Может вырасти смертность среди мирного населения Газы и израильской армии, ослабнет поддержка Соединенных Штатов в сторону Израиля. Также возможно открытие второго фронта.
Порядка ста тысяч человек присоединились к пропалестинской демонстрации «Национальный марш за Палестину» в центре Лондона, передает Reuters. Люди прошли маршем по улицам города с требованиями немедленного прекращения огня в секторе Газа. Сообщений об арестах не поступало, протест выглядел мирным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Запада за то, что они не могут остановить Израиль, передает администрация турецкого главы. По словам Эрдогана, «позиция западных стран способствует увеличению случаев нарушения прав человека в секторе Газа».
Война на Ближнем Востоке должна продолжаться. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления на саммите по войне на Ближнем Востоке в Каире. Она отметила, что на саммите все единодушны в том, что странам Ближнего Востока нужна новая политическая система.
В Каире прошел саммит, связанный с войной между Израилем и Палестиной. На нем присутствовали представители 34 стран. Главные заявления гласят, что ближневосточная война может быть решена в том случае, если народ Палестины получит международную защиту. Представитель Кипра Никос Христодулидис сообщил, что его страна осуждает ХАМАС. Но он считает, что отождествление боевиков с мирным палестинским народом неправильно, потому нельзя прекращать поставки гумпомощи. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани осудил ЦАХАЛ. По его словам, израильская армия нарушает законы войны.
Ситуация, разворачивающаяся в секторе Газа, требует немедленного вмешательства. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе саммита в Каире. По его словам, нужно положить конец «кошмару», сложившемуся после обострения ситуации.
Президент США Джо Байден признал свою вину в развязывании войны между Палестиной и Израилем, передает телеканал CNN. Ошибка заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией, которая должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей. Но подобное не входило в планы движения ХАМАС.
На границе сектора Газа с Египтом открылся пограничный пункт помощи «Рафах», передает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya. С помощью него будут доставлять гуманитарную помощь жителям палестинской территории. По информации телеканала, первые грузовики с гумпомощью уже въезжают в Газу.
Согласно данным минздрава Палестины, количество погибших в секторе Газа выросло до 4385 человек. Среди погибших насчитывается 976 женщин и 1756 детей. Ранены 13 561 человек, передает телеканала «Аль-Джазира».
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о блокаде сектора Газа. Спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщает, что наземная операция на палестинской территории будет продолжаться. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 21 октября.