WP: ресторанам McDonald’s объявили войну по всему Ближнему Востоку

22 октября 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

В Турции, Ливане и Египте разгромили McDonald’s из-за помощи Израилю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сеть американских ресторанов McDonald’s подверглась вандализму в Турции, Ливане и Египте из-за решения предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Франшиза McDonald’s в Израиле заявила, что будет предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. После несколько отделений сети подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», — говорится в материале. После решения помогать израильским солдатам блогеры в Египте призвали бойкотировать американскую сеть ресторанов. «Этот знаменитый ресторан, в котором подают еду Израилю. Сейчас нужно бойкотировать это ресторан, это самое меньшее, что мы можем», — заявил в соцсети TikTok блогер Ахмад Надь. Ранее в Турции разгромили один из ресторанов быстрого питания McDonald’s. Это произошло из-за того, что сеть оказывает гуманитарную помощь Израилю в войне с Палестиной.

Сеть американских ресторанов McDonald’s подверглась вандализму в Турции, Ливане и Египте из-за решения предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Франшиза McDonald’s в Израиле заявила, что будет предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. После несколько отделений сети подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», — говорится в материале. После решения помогать израильским солдатам блогеры в Египте призвали бойкотировать американскую сеть ресторанов. «Этот знаменитый ресторан, в котором подают еду Израилю. Сейчас нужно бойкотировать это ресторан, это самое меньшее, что мы можем», — заявил в соцсети TikTok блогер Ахмад Надь. Ранее в Турции разгромили один из ресторанов быстрого питания McDonald’s. Это произошло из-за того, что сеть оказывает гуманитарную помощь Израилю в войне с Палестиной.