Сеть американских ресторанов McDonald’s подверглась вандализму в Турции, Ливане и Египте из-за решения предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
«Франшиза McDonald’s в Израиле заявила, что будет предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. После несколько отделений сети подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», —
После решения помогать израильским солдатам блогеры в Египте призвали бойкотировать американскую сеть ресторанов. «Этот знаменитый ресторан, в котором подают еду Израилю. Сейчас нужно бойкотировать это ресторан, это самое меньшее, что мы можем», — заявил в соцсети TikTok блогер Ахмад Надь.
Ранее в Турции разгромили один из ресторанов быстрого питания McDonald’s. Это произошло из-за того, что сеть оказывает гуманитарную помощь Израилю в войне с Палестиной.
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