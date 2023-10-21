21 октября 2023

WP: ресторанам McDonald’s объявили войну по всему Ближнему Востоку

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Закрытый магазин Макдональдс. Курган, макдоналдс, макдоналдс закрыт
В Турции, Ливане и Египте разгромили McDonald’s из-за помощи Израилю Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сеть американских ресторанов McDonald’s подверглась вандализму в Турции, Ливане и Египте из-за решения предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Франшиза McDonald’s в Израиле заявила, что будет предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. После несколько отделений сети подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», — говорится в материале.

После решения помогать израильским солдатам блогеры в Египте призвали бойкотировать американскую сеть ресторанов. «Этот знаменитый ресторан, в котором подают еду Израилю. Сейчас нужно бойкотировать это ресторан, это самое меньшее, что мы можем», — заявил в соцсети TikTok блогер Ахмад Надь.

Ранее в Турции разгромили один из ресторанов быстрого питания McDonald’s. Это произошло из-за того, что сеть оказывает гуманитарную помощь Израилю в войне с Палестиной.

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Сеть американских ресторанов McDonald’s подверглась вандализму в Турции, Ливане и Египте из-за решения предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Франшиза McDonald’s в Израиле заявила, что будет предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. После несколько отделений сети подверглись вандализму в Турции, Ливане и Египте. В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, McDonald’s и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма», — говорится в материале. После решения помогать израильским солдатам блогеры в Египте призвали бойкотировать американскую сеть ресторанов. «Этот знаменитый ресторан, в котором подают еду Израилю. Сейчас нужно бойкотировать это ресторан, это самое меньшее, что мы можем», — заявил в соцсети TikTok блогер Ахмад Надь. Ранее в Турции разгромили один из ресторанов быстрого питания McDonald’s. Это произошло из-за того, что сеть оказывает гуманитарную помощь Израилю в войне с Палестиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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