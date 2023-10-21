СК: Бастрыкин займется мигрантами, напавшими на ребенка в Самаре

22 октября 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Подростки-мигранты ограбили ребенка в Самаре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, которые ограбили ребенка в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела. А также уведомить об установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила, а также преследовала детей. При этом подростки выкрикивали детям вслед угрозы. В результате этого следователи возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). Ранее глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В связи с этим следственными органами СК России по региону проводится доследственная проверка.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, которые ограбили ребенка в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела. А также уведомить об установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила, а также преследовала детей. При этом подростки выкрикивали детям вслед угрозы. В результате этого следователи возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). Ранее глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В связи с этим следственными органами СК России по региону проводится доследственная проверка.