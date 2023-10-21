21 октября 2023

СК: Бастрыкин займется мигрантами, напавшими на ребенка в Самаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети на набережной. Тюмень, ребенок, дети, мальчик
Подростки-мигранты ограбили ребенка в Самаре Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, которые ограбили ребенка в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела. А также уведомить об установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба в telegram-канале.

По словам пресс-службы ведомства, группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила, а также преследовала детей. При этом подростки выкрикивали детям вслед угрозы. В результате этого следователи возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»).

Ранее глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В связи с этим следственными органами СК России по региону проводится доследственная проверка.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, которые ограбили ребенка в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела. А также уведомить об установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила, а также преследовала детей. При этом подростки выкрикивали детям вслед угрозы. В результате этого следователи возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). Ранее глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В связи с этим следственными органами СК России по региону проводится доследственная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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