СК: Бастрыкин займется мигрантами, напавшими на ребенка в Самаре

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, которые ограбили ребенка в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела. А также уведомить об установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба в telegram-канале.
По словам пресс-службы ведомства, группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила, а также преследовала детей. При этом подростки выкрикивали детям вслед угрозы. В результате этого следователи возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»).
Ранее глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело по факту приставаний мигранта-водителя маршрутки к пассажирке в Челябинской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В связи с этим следственными органами СК России по региону проводится доследственная проверка.
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