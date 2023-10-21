The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток

Шесть китайских военных кораблей выдвинулись на Ближний Восток, пишет The Sun
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает американское издание The Sun.
«Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», —
Ранее Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны, но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека.
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