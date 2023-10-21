The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток

22 октября 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Шесть китайских военных кораблей выдвинулись на Ближний Восток, пишет The Sun Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает американское издание The Sun. «Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», — говорится в материале. Ранее Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны, но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека.

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает американское издание The Sun. «Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», — говорится в материале. Ранее Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны, но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека.