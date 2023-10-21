21 октября 2023

The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток

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Шесть китайских военных кораблей выдвинулись на Ближний Восток, пишет The Sun Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает американское издание The Sun.

«Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», — говорится в материале.

Ранее Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны, но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека.

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Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает американское издание The Sun. «Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», — говорится в материале. Ранее Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны, но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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