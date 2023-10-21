Армия Израиля ударила по подземному комплексу мечети в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по подземному комплексу, который расположен под мечетью в Дженине. На том месте находится «террористическая ячейка», сообщили в соцсетях военные.
«Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU), которые готовили предстоящий теракт», — написала ЦАХАЛ в telegram-канале. Ее представители отметили, что мечеть использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления».
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». По данным минобороны страны, израильские самолеты нанесли авиаудары по террористическим объектам палестинского движения. Минздрав Палестины заявил, что более 4,3 тысяч ее человек погибло.
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