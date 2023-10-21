Армия Израиля ударила по подземному комплексу мечети в Дженине

22 октября 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ нанесла авиаудар по подземному комплексу, расположенному под мечетью (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по подземному комплексу, который расположен под мечетью в Дженине. На том месте находится «террористическая ячейка», сообщили в соцсетях военные. «Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU), которые готовили предстоящий теракт», — написала ЦАХАЛ в telegram-канале. Ее представители отметили, что мечеть использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления». Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». По данным минобороны страны, израильские самолеты нанесли авиаудары по террористическим объектам палестинского движения. Минздрав Палестины заявил, что более 4,3 тысяч ее человек погибло.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по подземному комплексу, который расположен под мечетью в Дженине. На том месте находится «террористическая ячейка», сообщили в соцсетях военные. «Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. URA.RU), которые готовили предстоящий теракт», — написала ЦАХАЛ в telegram-канале. Ее представители отметили, что мечеть использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления». Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». По данным минобороны страны, израильские самолеты нанесли авиаудары по террористическим объектам палестинского движения. Минздрав Палестины заявил, что более 4,3 тысяч ее человек погибло.