21 октября 2023
20 октября 2023

Сварщикам из Кургана предложили собирать броню для машин на заводе в Татарстане

© Служба новостей «URA.RU»
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На предприятии производят бронемашины для ОПК Фото:

Оборонное предприятие из Набережных Челнов (Республика Татарстан) набирает сотрудников среди жителей Курганской области, готовых к вахтовому методу работы. Заводу требуются сварщики на сборку бронированной техники, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений.

«Вакансия для жителей Курганской области. Оборонному заводу в Набережных Челнах на сборку бронированной спецтехники требуются сварщик (не ниже 4-о разряда). Вахтовый метод. Обязанности: сварка бронированной стали и элементов корпуса, толщина металла от 0,5 до 30 мм, работа со сварочным аппаратом марки Frоnius. Зарплата: от 147 000 рублей», — написано на портале «Авито».

Для соискателей станет преимуществом знание сварочных ГОСТов и умение работать с чертежами. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и транспорт до производства и обратно. Срок вахты от 30 до 60 дней. На заводе действуют как дневные, так и ночные смены.

Ранее курганцам предлагали работу на свердловском заводе по производству танков. Токарям-универсалам готовы были платить от 142 500 рублей. Также оборонное предприятие из Нижегородской области приглашало жителям Курганской области работать сборщиками снарядов за 78 тысяч рублей.

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Оборонное предприятие из Набережных Челнов (Республика Татарстан) набирает сотрудников среди жителей Курганской области, готовых к вахтовому методу работы. Заводу требуются сварщики на сборку бронированной техники, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений. «Вакансия для жителей Курганской области. Оборонному заводу в Набережных Челнах на сборку бронированной спецтехники требуются сварщик (не ниже 4-о разряда). Вахтовый метод. Обязанности: сварка бронированной стали и элементов корпуса, толщина металла от 0,5 до 30 мм, работа со сварочным аппаратом марки Frоnius. Зарплата: от 147 000 рублей», — написано на портале «Авито». Для соискателей станет преимуществом знание сварочных ГОСТов и умение работать с чертежами. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и транспорт до производства и обратно. Срок вахты от 30 до 60 дней. На заводе действуют как дневные, так и ночные смены. Ранее курганцам предлагали работу на свердловском заводе по производству танков. Токарям-универсалам готовы были платить от 142 500 рублей. Также оборонное предприятие из Нижегородской области приглашало жителям Курганской области работать сборщиками снарядов за 78 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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