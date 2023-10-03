03 октября 2023

Курганцев зовут собирать снаряды на оборонном заводе в Нижегородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, болванка, боеприпас, бомба, stock
Курганцев приглашают заняться сборкой снарядов в Нижегородской области (архивное фото) Фото:

Оборонное предприятие из Дзержинска Нижегородской области приглашает курганцев работать сборщиками снарядов за 78 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter.

«Требуются сборщики и сборщицы снарядов на оборонное предприятие в Дзержинске. Требования: среднее общее образование. График работы: вахта 60/30, пять дней в неделю по восемь часов», — указано в вакансии.

Сотрудникам необходимо обязательно иметь справку о прохождении психиатра и нарколога. Вахтовикам предоставляется бесплатное жилье и спецодежда. Также частично компенсируется проезд и самостоятельный съем жилья. Каждые сутки работникам выдается по 300 рублей на питание.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» ищут ремонтников бронемашин. Слесарям готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что на амурской дочке КМЗ набирают испытателей оружия на зарплату от 70 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оборонное предприятие из Дзержинска Нижегородской области приглашает курганцев работать сборщиками снарядов за 78 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter. «Требуются сборщики и сборщицы снарядов на оборонное предприятие в Дзержинске. Требования: среднее общее образование. График работы: вахта 60/30, пять дней в неделю по восемь часов», — указано в вакансии. Сотрудникам необходимо обязательно иметь справку о прохождении психиатра и нарколога. Вахтовикам предоставляется бесплатное жилье и спецодежда. Также частично компенсируется проезд и самостоятельный съем жилья. Каждые сутки работникам выдается по 300 рублей на питание. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» ищут ремонтников бронемашин. Слесарям готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что на амурской дочке КМЗ набирают испытателей оружия на зарплату от 70 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...