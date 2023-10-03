Курганцев зовут собирать снаряды на оборонном заводе в Нижегородской области

Курганцев приглашают заняться сборкой снарядов в Нижегородской области (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Оборонное предприятие из Дзержинска Нижегородской области приглашает курганцев работать сборщиками снарядов за 78 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter.

«Требуются сборщики и сборщицы снарядов на оборонное предприятие в Дзержинске. Требования: среднее общее образование. График работы: вахта 60/30, пять дней в неделю по восемь часов», — указано в вакансии.

Сотрудникам необходимо обязательно иметь справку о прохождении психиатра и нарколога. Вахтовикам предоставляется бесплатное жилье и спецодежда. Также частично компенсируется проезд и самостоятельный съем жилья. Каждые сутки работникам выдается по 300 рублей на питание.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» ищут ремонтников бронемашин. Слесарям готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось, что на амурской дочке КМЗ набирают испытателей оружия на зарплату от 70 тысяч рублей.