Курганская ГИБДД предупредила о новой опасности на дорогах

В Курганской области из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных выпадением мокрого снега, на дорогах возможно образование наката и появление снежных заносов. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ОГИБДД.
«Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий из-за выпадения мокрого снега ГИБДД призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега и появление снежных заносов», — написали в telegram-канале ведомства.
Ранее синоптики сообщали, что в выходные в Курганской области выпадет мокрый снег. На территории региона 22 октября прогнозируется температура от одного до шести градусов, местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
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