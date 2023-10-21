21 октября 2023
20 октября 2023

Курганская ГИБДД предупредила о новой опасности на дорогах

ГИБДД: курганским водителям следует быть осторожными из-за мокрого снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
Сотрудники Госавтоинспекции просят быть осторожными на дорогах Фото:

В Курганской области из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных выпадением мокрого снега, на дорогах возможно образование наката и появление снежных заносов. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ОГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий из-за выпадения мокрого снега ГИБДД призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега и появление снежных заносов», — написали в telegram-канале ведомства.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные в Курганской области выпадет мокрый снег. На территории региона 22 октября прогнозируется температура от одного до шести градусов, местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных выпадением мокрого снега, на дорогах возможно образование наката и появление снежных заносов. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ОГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий из-за выпадения мокрого снега ГИБДД призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега и появление снежных заносов», — написали в telegram-канале ведомства. Ранее синоптики сообщали, что в выходные в Курганской области выпадет мокрый снег. На территории региона 22 октября прогнозируется температура от одного до шести градусов, местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...