21 октября 2023
20 октября 2023

Губернатор ХМАО посетила госпиталь в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Моора. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа приехала в госпиталь в ЛНР, чтобы передать гуманитарную помощь, пообщаться с раненными бойцами и с медицинским персоналом. Об этом глава региона рассказала в соцсетях.

«Рабочая поездка в Луганскую Народную Республику», — сообщила в официальном telegram-канале Комарова. Губернатор осмотрела госпиталь, поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом, а также передала гуманитарную помощь от региона.

Глава региона также пообщалась с детьми из ДНР и ЛНР, которые отдыхали и лечились в ХМАО летом. 21 октября Комарова с рабочим визитом посетила Макеевку.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа приехала в госпиталь в ЛНР, чтобы передать гуманитарную помощь, пообщаться с раненными бойцами и с медицинским персоналом. Об этом глава региона рассказала в соцсетях. «Рабочая поездка в Луганскую Народную Республику», — сообщила в официальном telegram-канале Комарова. Губернатор осмотрела госпиталь, поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом, а также передала гуманитарную помощь от региона. Глава региона также пообщалась с детьми из ДНР и ЛНР, которые отдыхали и лечились в ХМАО летом. 21 октября Комарова с рабочим визитом посетила Макеевку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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