Губернатор ХМАО посетила госпиталь в ЛНР

Губернатор поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа приехала в госпиталь в ЛНР, чтобы передать гуманитарную помощь, пообщаться с раненными бойцами и с медицинским персоналом. Об этом глава региона рассказала в соцсетях.
«Рабочая поездка в Луганскую Народную Республику», — сообщила в официальном telegram-канале Комарова. Губернатор осмотрела госпиталь, поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом, а также передала гуманитарную помощь от региона.
Глава региона также пообщалась с детьми из ДНР и ЛНР, которые отдыхали и лечились в ХМАО летом. 21 октября Комарова с рабочим визитом посетила Макеевку.
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