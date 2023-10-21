Губернатор ХМАО посетила госпиталь в ЛНР

22 октября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Губернатор поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа приехала в госпиталь в ЛНР, чтобы передать гуманитарную помощь, пообщаться с раненными бойцами и с медицинским персоналом. Об этом глава региона рассказала в соцсетях. «Рабочая поездка в Луганскую Народную Республику», — сообщила в официальном telegram-канале Комарова. Губернатор осмотрела госпиталь, поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом, а также передала гуманитарную помощь от региона. Глава региона также пообщалась с детьми из ДНР и ЛНР, которые отдыхали и лечились в ХМАО летом. 21 октября Комарова с рабочим визитом посетила Макеевку.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа приехала в госпиталь в ЛНР, чтобы передать гуманитарную помощь, пообщаться с раненными бойцами и с медицинским персоналом. Об этом глава региона рассказала в соцсетях. «Рабочая поездка в Луганскую Народную Республику», — сообщила в официальном telegram-канале Комарова. Губернатор осмотрела госпиталь, поговорила с ранеными бойцами и медицинским персоналом, а также передала гуманитарную помощь от региона. Глава региона также пообщалась с детьми из ДНР и ЛНР, которые отдыхали и лечились в ХМАО летом. 21 октября Комарова с рабочим визитом посетила Макеевку.