В честь ХМАО назовут один из восстановленных объектов Донбасса

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ограничительная лента, стройка
До конца года специалисты из ХМАО завершат работы на 165 объектах в Макеевке Фото:

В Макеевке (ДНР) планируется благоустройство сквера имени 9-й Пятилетки специалистами из ХМАО. После реконструкции объекту будет присвоено название связанное с Югрой. Такое решение было озвучено во время поездки главы округа Натальи Комаровой в Макеевку.

«Макеевка. Продолжаем восстанавливать подшефный город. Благоустройства ожидает и сквер имени 9-й Пятилетки. В будущем, после реконструкции, ему планируют присвоить название, связанное с Югрой — в память об оказанной югорчанами помощи в восстановлении инфраструктуры Макеевки», — сообщается на сайте окружного правительства.

Во время визита в ДНР Комарова проверила ход восстановления социальных и инфраструктурных объектов. До конца года планируется завершить работы на 165 площадках. Это 122 многоквартирных дома, МФЦ, детские сады и школы.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с раненными югорскими бойцами, проходящими лечение в Ростове-на-Дону. Глава округа поддержала идею сопровождения военнослужащих волонтерами Гумкорпуса. Защитникам будет оказываться помощь в восстановлении документов, оформлении пособий, а также обеспечение всем необходимым на время лечения, уход и связь с родными.

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В Макеевке (ДНР) планируется благоустройство сквера имени 9-й Пятилетки специалистами из ХМАО. После реконструкции объекту будет присвоено название связанное с Югрой. Такое решение было озвучено во время поездки главы округа Натальи Комаровой в Макеевку. «Макеевка. Продолжаем восстанавливать подшефный город. Благоустройства ожидает и сквер имени 9-й Пятилетки. В будущем, после реконструкции, ему планируют присвоить название, связанное с Югрой — в память об оказанной югорчанами помощи в восстановлении инфраструктуры Макеевки», — сообщается на сайте окружного правительства. Во время визита в ДНР Комарова проверила ход восстановления социальных и инфраструктурных объектов. До конца года планируется завершить работы на 165 площадках. Это 122 многоквартирных дома, МФЦ, детские сады и школы. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с раненными югорскими бойцами, проходящими лечение в Ростове-на-Дону. Глава округа поддержала идею сопровождения военнослужащих волонтерами Гумкорпуса. Защитникам будет оказываться помощь в восстановлении документов, оформлении пособий, а также обеспечение всем необходимым на время лечения, уход и связь с родными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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