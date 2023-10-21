В честь ХМАО назовут один из восстановленных объектов Донбасса

21 октября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

До конца года специалисты из ХМАО завершат работы на 165 объектах в Макеевке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Макеевке (ДНР) планируется благоустройство сквера имени 9-й Пятилетки специалистами из ХМАО. После реконструкции объекту будет присвоено название связанное с Югрой. Такое решение было озвучено во время поездки главы округа Натальи Комаровой в Макеевку. «Макеевка. Продолжаем восстанавливать подшефный город. Благоустройства ожидает и сквер имени 9-й Пятилетки. В будущем, после реконструкции, ему планируют присвоить название, связанное с Югрой — в память об оказанной югорчанами помощи в восстановлении инфраструктуры Макеевки», — сообщается на сайте окружного правительства. Во время визита в ДНР Комарова проверила ход восстановления социальных и инфраструктурных объектов. До конца года планируется завершить работы на 165 площадках. Это 122 многоквартирных дома, МФЦ, детские сады и школы. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с раненными югорскими бойцами, проходящими лечение в Ростове-на-Дону. Глава округа поддержала идею сопровождения военнослужащих волонтерами Гумкорпуса. Защитникам будет оказываться помощь в восстановлении документов, оформлении пособий, а также обеспечение всем необходимым на время лечения, уход и связь с родными.

В Макеевке (ДНР) планируется благоустройство сквера имени 9-й Пятилетки специалистами из ХМАО. После реконструкции объекту будет присвоено название связанное с Югрой. Такое решение было озвучено во время поездки главы округа Натальи Комаровой в Макеевку. «Макеевка. Продолжаем восстанавливать подшефный город. Благоустройства ожидает и сквер имени 9-й Пятилетки. В будущем, после реконструкции, ему планируют присвоить название, связанное с Югрой — в память об оказанной югорчанами помощи в восстановлении инфраструктуры Макеевки», — сообщается на сайте окружного правительства. Во время визита в ДНР Комарова проверила ход восстановления социальных и инфраструктурных объектов. До конца года планируется завершить работы на 165 площадках. Это 122 многоквартирных дома, МФЦ, детские сады и школы. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с раненными югорскими бойцами, проходящими лечение в Ростове-на-Дону. Глава округа поддержала идею сопровождения военнослужащих волонтерами Гумкорпуса. Защитникам будет оказываться помощь в восстановлении документов, оформлении пособий, а также обеспечение всем необходимым на время лечения, уход и связь с родными.