В честь ХМАО назовут один из восстановленных объектов Донбасса

В Макеевке (ДНР) планируется благоустройство сквера имени 9-й Пятилетки специалистами из ХМАО. После реконструкции объекту будет присвоено название связанное с Югрой. Такое решение было озвучено во время поездки главы округа Натальи Комаровой в Макеевку.
«Макеевка. Продолжаем восстанавливать подшефный город. Благоустройства ожидает и сквер имени 9-й Пятилетки. В будущем, после реконструкции, ему планируют присвоить название, связанное с Югрой — в память об оказанной югорчанами помощи в восстановлении инфраструктуры Макеевки», — сообщается на сайте окружного правительства.
Во время визита в ДНР Комарова проверила ход восстановления социальных и инфраструктурных объектов. До конца года планируется завершить работы на 165 площадках. Это 122 многоквартирных дома, МФЦ, детские сады и школы.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с раненными югорскими бойцами, проходящими лечение в Ростове-на-Дону. Глава округа поддержала идею сопровождения военнослужащих волонтерами Гумкорпуса. Защитникам будет оказываться помощь в восстановлении документов, оформлении пособий, а также обеспечение всем необходимым на время лечения, уход и связь с родными.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.