Дети из ДНР пройдут реабилитацию в ХМАО

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Дети прибудут на лечение в ХМАО в рамках соглашения между ХМАО и администрацией города Макеевки Фото:

В Сургуте (ХМАО) 200 детей из Донецкой народной республики пройдут реабилитацию в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в соцсети.

«В Югре продолжается летняя оздоровительная кампания. 200 детей (из Макеевки — прим. URA.RU) пройдут лечение в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов (Сургут)», — сообщает Комарова в своем telegram-канале. Уточняется, что по соглашению с администрацией города Макеевки Донецкой народной республики еще 200 детей проведут летний отдых в Сургутском, Кондинском и Советском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Всем оказана высокотехнологичная медицинская помощь и выдан запас медикаментов и других медицинских средств.

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В Сургуте (ХМАО) 200 детей из Донецкой народной республики пройдут реабилитацию в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в соцсети. «В Югре продолжается летняя оздоровительная кампания. 200 детей (из Макеевки — прим. URA.RU) пройдут лечение в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов (Сургут)», — сообщает Комарова в своем telegram-канале. Уточняется, что по соглашению с администрацией города Макеевки Донецкой народной республики еще 200 детей проведут летний отдых в Сургутском, Кондинском и Советском районах. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Всем оказана высокотехнологичная медицинская помощь и выдан запас медикаментов и других медицинских средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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