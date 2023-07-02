Дети из ДНР пройдут реабилитацию в ХМАО 02 июля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 + Дети прибудут на лечение в ХМАО в рамках соглашения между ХМАО и администрацией города Макеевки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) 200 детей из Донецкой народной республики пройдут реабилитацию в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в соцсети. «В Югре продолжается летняя оздоровительная кампания. 200 детей (из Макеевки — прим. URA.RU) пройдут лечение в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов (Сургут)», — сообщает Комарова в своем telegram-канале. Уточняется, что по соглашению с администрацией города Макеевки Донецкой народной республики еще 200 детей проведут летний отдых в Сургутском, Кондинском и Советском районах. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Всем оказана высокотехнологичная медицинская помощь и выдан запас медикаментов и других медицинских средств. В Сургуте (ХМАО) 200 детей из Донецкой народной республики пройдут реабилитацию в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в соцсети. «В Югре продолжается летняя оздоровительная кампания. 200 детей (из Макеевки — прим. URA.RU) пройдут лечение в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов (Сургут)», — сообщает Комарова в своем telegram-канале. Уточняется, что по соглашению с администрацией города Макеевки Донецкой народной республики еще 200 детей проведут летний отдых в Сургутском, Кондинском и Советском районах. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Всем оказана высокотехнологичная медицинская помощь и выдан запас медикаментов и других медицинских средств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям