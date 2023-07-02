Дети из ДНР пройдут реабилитацию в ХМАО

В Сургуте (ХМАО) 200 детей из Донецкой народной республики пройдут реабилитацию в рамках летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в соцсети.
«В Югре продолжается летняя оздоровительная кампания. 200 детей (из Макеевки — прим. URA.RU) пройдут лечение в Многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов (Сургут)», — сообщает Комарова в своем telegram-канале. Уточняется, что по соглашению с администрацией города Макеевки Донецкой народной республики еще 200 детей проведут летний отдых в Сургутском, Кондинском и Советском районах.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Всем оказана высокотехнологичная медицинская помощь и выдан запас медикаментов и других медицинских средств.
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