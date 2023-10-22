Путин на немецком обратился к политикам в Германии. Видео

22 октября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин по-немецки обратился к политикам в ФРГ, комментируя ситуацию с Герхардом Шредером Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин высказался о том, что бывшего немецкого канцлера ФРГ Герхарда Шредера отсаживают от действующего Олафа Шольца во время мероприятий. На немецком языке он отметил, что такие действия могут означать приближение ко взглядам бывшего спикера Палаты общин Канады Энтони Рота, пригласившего украинского нациста в парламент. «Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту, который симпатизирует нацисту. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это на немецком», — сказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. После этого сообщения глава РФ повторил свои слова на немецком языке. Ранее в парламенте Канады Энтони Рота пригласил украинского нациста Ярослава Гунько, который служил в дивизии СС «Галичанина». Дивизия за время работы убила минимум 500 граждан Советского Союза во Львовской области. После инцидента Рота ушел со своего поста. Нациста поприветствовал и президент Украины Владимир Зеленский. В интервью немецкой газете Suddeutschen Zeitung Шредер заявил, что не будет скрывать дружеские отношения с Путиным. По его словам, их отношения «выросли совершенно независимо от политики». При этом у главы РФ и Шредера расходятся взгляды по некоторым вопросам, например, по теме российской спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин высказался о том, что бывшего немецкого канцлера ФРГ Герхарда Шредера отсаживают от действующего Олафа Шольца во время мероприятий. На немецком языке он отметил, что такие действия могут означать приближение ко взглядам бывшего спикера Палаты общин Канады Энтони Рота, пригласившего украинского нациста в парламент. «Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту, который симпатизирует нацисту. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это на немецком», — сказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. После этого сообщения глава РФ повторил свои слова на немецком языке. Ранее в парламенте Канады Энтони Рота пригласил украинского нациста Ярослава Гунько, который служил в дивизии СС «Галичанина». Дивизия за время работы убила минимум 500 граждан Советского Союза во Львовской области. После инцидента Рота ушел со своего поста. Нациста поприветствовал и президент Украины Владимир Зеленский. В интервью немецкой газете Suddeutschen Zeitung Шредер заявил, что не будет скрывать дружеские отношения с Путиным. По его словам, их отношения «выросли совершенно независимо от политики». При этом у главы РФ и Шредера расходятся взгляды по некоторым вопросам, например, по теме российской спецоперации.