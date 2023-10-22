Какие проблемы ждут автомобилистов при покупке китайской зимней резины

Autonews: при покупке китайских шин могут возникнуть трудности с ошиповкой
© Служба новостей «URA.RU»
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В России можно приобрести зимнюю резину любых размеров для любых типов автомобилей Фото:

Совсем скоро в России ожидаются заморозки и первый снег. Это означает, что всем автовладельцам нужно будет поменять резину на зимнюю. В настоящее время в стране нет дефицита зимних шин, но значительную часть рынка занимают производители из стран Азии. URA.RU рассказывает о том, с какими проблемами могут столкнуться владельцы авто при покупке китайской или корейской резины.

Какие шины представлены на рынке

В настоящее время в России можно приобрести зимнюю резину любых размеров для любых типов автомобилей. Глава РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры») Алексей Подщеколдин в комментарии Autonews отмечает, что клиенты, привыкшие к европейским или американским брендам шин, могут не найти необходимых размеров, но у продавцов будут китайские аналоги. По его словам, китайцы разбираются в зимней резине, однако, шипованная резина в КНР непопулярна.

На данный момент половину российского рынка зимней резины занимают производители из Китая (Triangle, Sailun, Westlakes), Южной Кореи (Kumho, Nexen, Hankook) и Тайваня (Maxxis).

Основные проблемы шин китайского производства

Первой проблемой зимней резины, произведенной в КНР, является ошиповка. «В Китае не делают шипованные шины, а лишь заготовки под ошиповку с отверстиями под шипы, которые впоследствии устанавливаются уже в России», — заявил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его словам, отверстия под шипы зачастую кривые, поэтому ошиповка получается не очень качественной.

Вторая проблема — в Китае не производят шины с технологией Runflat, позволяющей при проколе проехать на покрышке примерно 80-100 км. «В последние годы производители европейских премиальных машин выпускали модели без запасных колес, рассчитывая на шины Runflat. Китайцы таких не делают, а цены на европейскую резину этого класса увеличились вдвое», — отметил Плисов. Он добавил, что стоимость такой резины увеличилась со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Стоимость на новые шины в России

Зимние шины в России подорожали незначительно. По данным маркетплейса «Дром», в среднем стоимость резины увеличилась на 5%. Рост был невысоким из-за того, что шины сильно подорожали в 2022 году.

Средняя цена на одну зимнюю шину российского производства составляет четыре тысячи рублей. Средняя стоимость производителей из Китая — 4 689 рублей, Тайваня — 5 127, Южной Кореи — 5 611. При этом европейские шины, например из Франции или Финляндии, будут стоить около восьми тысяч рублей.

Самые популярные производители шин по количеству запросов интернет-портале «Дром» осенью 2023 года

  • Yokohama (Япония)
  • Triangle (Китай)
  • Bridgestone (Япония)
  • Nokian (Финляндия)
  • Hankook (Южная Корея)
  • Michelin (Франция)
  • Pirelli (Италия)
  • Goform (Китай)
  • Continental (Германия)
  • Dunlop (Великобритания)
  • Nordman (Финляндия)
  • Toyo (Япония)
  • Kumho (Южная Корея)
  • Nexen (Южная Корея)
  • Cordiant (Россия)
  • Sailun (Китай)
  • Foman (Китай)
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Совсем скоро в России ожидаются заморозки и первый снег. Это означает, что всем автовладельцам нужно будет поменять резину на зимнюю. В настоящее время в стране нет дефицита зимних шин, но значительную часть рынка занимают производители из стран Азии. URA.RU рассказывает о том, с какими проблемами могут столкнуться владельцы авто при покупке китайской или корейской резины. В настоящее время в России можно приобрести зимнюю резину любых размеров для любых типов автомобилей. Глава РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры») Алексей Подщеколдин в комментарии Autonews отмечает, что клиенты, привыкшие к европейским или американским брендам шин, могут не найти необходимых размеров, но у продавцов будут китайские аналоги. По его словам, китайцы разбираются в зимней резине, однако, шипованная резина в КНР непопулярна. На данный момент половину российского рынка зимней резины занимают производители из Китая (Triangle, Sailun, Westlakes), Южной Кореи (Kumho, Nexen, Hankook) и Тайваня (Maxxis). Первой проблемой зимней резины, произведенной в КНР, является ошиповка. «В Китае не делают шипованные шины, а лишь заготовки под ошиповку с отверстиями под шипы, которые впоследствии устанавливаются уже в России», — заявил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его словам, отверстия под шипы зачастую кривые, поэтому ошиповка получается не очень качественной. Вторая проблема — в Китае не производят шины с технологией Runflat, позволяющей при проколе проехать на покрышке примерно 80-100 км. «В последние годы производители европейских премиальных машин выпускали модели без запасных колес, рассчитывая на шины Runflat. Китайцы таких не делают, а цены на европейскую резину этого класса увеличились вдвое», — отметил Плисов. Он добавил, что стоимость такой резины увеличилась со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Зимние шины в России подорожали незначительно. По данным маркетплейса «Дром», в среднем стоимость резины увеличилась на 5%. Рост был невысоким из-за того, что шины сильно подорожали в 2022 году. Средняя цена на одну зимнюю шину российского производства составляет четыре тысячи рублей. Средняя стоимость производителей из Китая — 4 689 рублей, Тайваня — 5 127, Южной Кореи — 5 611. При этом европейские шины, например из Франции или Финляндии, будут стоить около восьми тысяч рублей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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