Какие проблемы ждут автомобилистов при покупке китайской зимней резины

Autonews: при покупке китайских шин могут возникнуть трудности с ошиповкой

22 октября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

В России можно приобрести зимнюю резину любых размеров для любых типов автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Совсем скоро в России ожидаются заморозки и первый снег. Это означает, что всем автовладельцам нужно будет поменять резину на зимнюю. В настоящее время в стране нет дефицита зимних шин, но значительную часть рынка занимают производители из стран Азии. URA.RU рассказывает о том, с какими проблемами могут столкнуться владельцы авто при покупке китайской или корейской резины. Какие шины представлены на рынке В настоящее время в России можно приобрести зимнюю резину любых размеров для любых типов автомобилей. Глава РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры») Алексей Подщеколдин в комментарии Autonews отмечает, что клиенты, привыкшие к европейским или американским брендам шин, могут не найти необходимых размеров, но у продавцов будут китайские аналоги. По его словам, китайцы разбираются в зимней резине, однако, шипованная резина в КНР непопулярна. На данный момент половину российского рынка зимней резины занимают производители из Китая (Triangle, Sailun, Westlakes), Южной Кореи (Kumho, Nexen, Hankook) и Тайваня (Maxxis). Основные проблемы шин китайского производства Первой проблемой зимней резины, произведенной в КНР, является ошиповка. «В Китае не делают шипованные шины, а лишь заготовки под ошиповку с отверстиями под шипы, которые впоследствии устанавливаются уже в России», — заявил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его словам, отверстия под шипы зачастую кривые, поэтому ошиповка получается не очень качественной. Вторая проблема — в Китае не производят шины с технологией Runflat, позволяющей при проколе проехать на покрышке примерно 80-100 км. «В последние годы производители европейских премиальных машин выпускали модели без запасных колес, рассчитывая на шины Runflat. Китайцы таких не делают, а цены на европейскую резину этого класса увеличились вдвое», — отметил Плисов. Он добавил, что стоимость такой резины увеличилась со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Стоимость на новые шины в России Зимние шины в России подорожали незначительно. По данным маркетплейса «Дром», в среднем стоимость резины увеличилась на 5%. Рост был невысоким из-за того, что шины сильно подорожали в 2022 году. Средняя цена на одну зимнюю шину российского производства составляет четыре тысячи рублей. Средняя стоимость производителей из Китая — 4 689 рублей, Тайваня — 5 127, Южной Кореи — 5 611. При этом европейские шины, например из Франции или Финляндии, будут стоить около восьми тысяч рублей. Самые популярные производители шин по количеству запросов интернет-портале «Дром» осенью 2023 года Yokohama (Япония)

Triangle (Китай)

Bridgestone (Япония)

Nokian (Финляндия)

Hankook (Южная Корея)

Michelin (Франция)

Pirelli (Италия)

Goform (Китай)

Continental (Германия)

Dunlop (Великобритания)

Nordman (Финляндия)

Toyo (Япония)

Kumho (Южная Корея)

Nexen (Южная Корея)

Cordiant (Россия)

Sailun (Китай)

Foman (Китай) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совсем скоро в России ожидаются заморозки и первый снег. Это означает, что всем автовладельцам нужно будет поменять резину на зимнюю. В настоящее время в стране нет дефицита зимних шин, но значительную часть рынка занимают производители из стран Азии. URA.RU рассказывает о том, с какими проблемами могут столкнуться владельцы авто при покупке китайской или корейской резины. В настоящее время в России можно приобрести зимнюю резину любых размеров для любых типов автомобилей. Глава РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры») Алексей Подщеколдин в комментарии Autonews отмечает, что клиенты, привыкшие к европейским или американским брендам шин, могут не найти необходимых размеров, но у продавцов будут китайские аналоги. По его словам, китайцы разбираются в зимней резине, однако, шипованная резина в КНР непопулярна. На данный момент половину российского рынка зимней резины занимают производители из Китая (Triangle, Sailun, Westlakes), Южной Кореи (Kumho, Nexen, Hankook) и Тайваня (Maxxis). Первой проблемой зимней резины, произведенной в КНР, является ошиповка. «В Китае не делают шипованные шины, а лишь заготовки под ошиповку с отверстиями под шипы, которые впоследствии устанавливаются уже в России», — заявил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его словам, отверстия под шипы зачастую кривые, поэтому ошиповка получается не очень качественной. Вторая проблема — в Китае не производят шины с технологией Runflat, позволяющей при проколе проехать на покрышке примерно 80-100 км. «В последние годы производители европейских премиальных машин выпускали модели без запасных колес, рассчитывая на шины Runflat. Китайцы таких не делают, а цены на европейскую резину этого класса увеличились вдвое», — отметил Плисов. Он добавил, что стоимость такой резины увеличилась со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Зимние шины в России подорожали незначительно. По данным маркетплейса «Дром», в среднем стоимость резины увеличилась на 5%. Рост был невысоким из-за того, что шины сильно подорожали в 2022 году. Средняя цена на одну зимнюю шину российского производства составляет четыре тысячи рублей. Средняя стоимость производителей из Китая — 4 689 рублей, Тайваня — 5 127, Южной Кореи — 5 611. При этом европейские шины, например из Франции или Финляндии, будут стоить около восьми тысяч рублей.