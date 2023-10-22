В хранилище книг МГУ произошел пожар

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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
Пожару в хранилище книг МГУ дали высокий ранг сложности Фото:

В хранилище книг Главного здания МГУ случился пожар. На место выехали спасатели, сообщили в оперативных службах.

«Пожарные выехали к Главному зданию МГУ на сообщение о задымлении в хранилище книг на 4-м этаже», — заявили в оперативных службах. Сообщение передает агентство ТАСС.

Уточняется, что сотрудники экстренных служб присвоили пожару высокий ранг сложности. На данный момент открытое горение ликвидировано, а ранг пожара понижен.

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В хранилище книг Главного здания МГУ случился пожар. На место выехали спасатели, сообщили в оперативных службах. «Пожарные выехали к Главному зданию МГУ на сообщение о задымлении в хранилище книг на 4-м этаже», — заявили в оперативных службах. Сообщение передает агентство ТАСС. Уточняется, что сотрудники экстренных служб присвоили пожару высокий ранг сложности. На данный момент открытое горение ликвидировано, а ранг пожара понижен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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