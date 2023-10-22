В хранилище книг МГУ произошел пожар

Пожару в хранилище книг МГУ дали высокий ранг сложности
В хранилище книг Главного здания МГУ случился пожар. На место выехали спасатели, сообщили в оперативных службах.
«Пожарные выехали к Главному зданию МГУ на сообщение о задымлении в хранилище книг на 4-м этаже», — заявили в оперативных службах. Сообщение передает агентство ТАСС.
Уточняется, что сотрудники экстренных служб присвоили пожару высокий ранг сложности. На данный момент открытое горение ликвидировано, а ранг пожара понижен.
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