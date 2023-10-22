Первых летчиков ВСУ начинают обучать полетам на истребителях F-16

Первые летчики ВСУ вскоре начнут тренировки на боевых истребителях F-16 в сопровождении инструкторов. Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором», — сказал Юрий Игнат в ходе украинского телемарафона. По его словам, это может произойти в ближайшее время.
Ранее стало известно, что некоторые страны НАТО начали обучать пилотов ВСУ управлять F-16. Также западная пресса со ссылкой на американских военных писала, что в ближайшее время Пентагон начнет обучение украинских летчиков пилотированию самолетами F-16, передает «Общественное телевидение России».
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