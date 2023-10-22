В «Яндекс.Такси» вернут «Волги», ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia

«Яндекс» опустил планку для автомобилей такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, яндекс такси, яндекс go
«Яндекс. Такси» позволит пользоваться старыми автомобилями в некоторых регионах России Фото:

Сервис «Яндекс. Такси» ослабил критерии авто для частного извоза. Теперь в некоторых регионах России там вновь смогут работать водители на машинах «Волга», ВАЗ-2114, а также Daewoo Nexia. Об этом написали в издании Motor.

«В „Яндекс.Такси“ снова смогут работать Daewoo Nexia и ВАЗ-2114. С октября обновлен классификатор автомобилей, подходящих для выполнения заказов под эгидой „Яндекса“», — передает издание.

Уточняется, что это связано с послаблениями, касающимися предельного возраста автомобилей, которые вел агрегатор. Из-за этого в Йошкар-Оле таксисты смогут работать на «Волге-3102», а в Ижевске — на автомобилях ВАЗ-2114 и 2115, а также Daewoo Nexia.

Однако в городах-миллионниках даже в классе «эконом» не позволят использовать авто старше 2011 года выпуска. При этом в ряде городов с небольшим населением позволят использовать автомобили не старше 2007 года.

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Сервис «Яндекс. Такси» ослабил критерии авто для частного извоза. Теперь в некоторых регионах России там вновь смогут работать водители на машинах «Волга», ВАЗ-2114, а также Daewoo Nexia. Об этом написали в издании Motor. «В „Яндекс.Такси“ снова смогут работать Daewoo Nexia и ВАЗ-2114. С октября обновлен классификатор автомобилей, подходящих для выполнения заказов под эгидой „Яндекса“», — передает издание. Уточняется, что это связано с послаблениями, касающимися предельного возраста автомобилей, которые вел агрегатор. Из-за этого в Йошкар-Оле таксисты смогут работать на «Волге-3102», а в Ижевске — на автомобилях ВАЗ-2114 и 2115, а также Daewoo Nexia. Однако в городах-миллионниках даже в классе «эконом» не позволят использовать авто старше 2011 года выпуска. При этом в ряде городов с небольшим населением позволят использовать автомобили не старше 2007 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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