В «Яндекс.Такси» вернут «Волги», ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia «Яндекс» опустил планку для автомобилей такси 22 октября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 + «Яндекс. Такси» позволит пользоваться старыми автомобилями в некоторых регионах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сервис «Яндекс. Такси» ослабил критерии авто для частного извоза. Теперь в некоторых регионах России там вновь смогут работать водители на машинах «Волга», ВАЗ-2114, а также Daewoo Nexia. Об этом написали в издании Motor. «В „Яндекс.Такси“ снова смогут работать Daewoo Nexia и ВАЗ-2114. С октября обновлен классификатор автомобилей, подходящих для выполнения заказов под эгидой „Яндекса“», — передает издание. Уточняется, что это связано с послаблениями, касающимися предельного возраста автомобилей, которые вел агрегатор. Из-за этого в Йошкар-Оле таксисты смогут работать на «Волге-3102», а в Ижевске — на автомобилях ВАЗ-2114 и 2115, а также Daewoo Nexia. Однако в городах-миллионниках даже в классе «эконом» не позволят использовать авто старше 2011 года выпуска. При этом в ряде городов с небольшим населением позволят использовать автомобили не старше 2007 года. Сервис «Яндекс. Такси» ослабил критерии авто для частного извоза. Теперь в некоторых регионах России там вновь смогут работать водители на машинах «Волга», ВАЗ-2114, а также Daewoo Nexia. Об этом написали в издании Motor. «В „Яндекс.Такси“ снова смогут работать Daewoo Nexia и ВАЗ-2114. С октября обновлен классификатор автомобилей, подходящих для выполнения заказов под эгидой „Яндекса“», — передает издание. Уточняется, что это связано с послаблениями, касающимися предельного возраста автомобилей, которые вел агрегатор. Из-за этого в Йошкар-Оле таксисты смогут работать на «Волге-3102», а в Ижевске — на автомобилях ВАЗ-2114 и 2115, а также Daewoo Nexia. Однако в городах-миллионниках даже в классе «эконом» не позволят использовать авто старше 2011 года выпуска. При этом в ряде городов с небольшим населением позволят использовать автомобили не старше 2007 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям