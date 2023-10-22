В Госдепе США заявили, что Израиль не вернется к статус-кво в конфликте с Палестиной

Блинкен: Израиль и Палестина не могут вернуться к статус-кво
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Израильская армия не планирует брать сектор Газа под свой контроль, заявил Блинкен Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль и Палестина не могут вернуться к статус-кво, им необходимо найти новое решение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статусу-кво. <…> Необходимо найти что-то новое», — сказал Блинкен в эфире телеканала NBC, передает ТАСС. Он добавил, если вернуться к статус-кво, палестинское движение ХАМАС «будет в состоянии повторить то, что сделало». По его словам, израильская армия не планирует брать сектор Газа под свой контроль.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. США объявили о поддержке Иерусалима. Министр обороны штатов Ллойд Остин заявил, что Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Президент США Джо Байден пообещал представить Израилю все необходимое для ответа на агрессию палестинских вооруженных боевиков. URA.RU приводило информацию о том, почему США поддерживают Израиль.

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Израиль и Палестина не могут вернуться к статус-кво, им необходимо найти новое решение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статусу-кво. <…> Необходимо найти что-то новое», — сказал Блинкен в эфире телеканала NBC, передает ТАСС. Он добавил, если вернуться к статус-кво, палестинское движение ХАМАС «будет в состоянии повторить то, что сделало». По его словам, израильская армия не планирует брать сектор Газа под свой контроль. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. США объявили о поддержке Иерусалима. Министр обороны штатов Ллойд Остин заявил, что Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Президент США Джо Байден пообещал представить Израилю все необходимое для ответа на агрессию палестинских вооруженных боевиков. URA.RU приводило информацию о том, почему США поддерживают Израиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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