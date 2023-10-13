Почему США поддерживают Израиль

США имеют прочные экономические связи с Израилем

13 октября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Израиль объявил войну Палестине сразу после ракетных атак со стороны палестинского движения ХАМАС с территории сектора Газа. Одновременно с этим США объявили о поддержке Иерусалима, отправив авианосец в средиземное море и противоракеты для системы «Железный купол». URA.RU исследует причины активной поддержки Израиля со стороны США. США и Израиль поддерживают двусторонние отношения в дипломатической, культурной, экономической, военной и технологической сферах с 1948 года. После Второй мировой войны, США стали влиятельным игроком на Ближнем Востоке и совместно с Великобританией обсуждали будущее Палестины. Предложение совместной комиссии состояло в создании двунационального государства на исторической территории, связанной с иудаизмом и историей еврейского народа. Во время второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1947 году был принят план раздела Палестины на два государства: еврейское и арабское. Решение было поддержано СССР и США, хотя внутри США были разногласия. Президент Гарри Трумэн, преодолевая сопротивление Госдепартамента, поддержал создание Израиля. Несмотря на опасения ряда лиц по поводу того, что такое решение повлияет на усиление сотрудничества между Советским Союзом и арабскими странами, поддержка Израиля была обоснована созданием государства, которое станет демократическим гарантом безопасности в регионе. США признало независимость Израиля де-факто после его провозглашения, а затем подтвердило это де-юре в январе 1949 года. США поддерживали создание Израиля по нескольким причинам: 1950-е годы характеризовалось осторожным подходом к поддержке Израиля из-за политических соображений, баланса сил в регионе и роли Советского Союза. Однако после распада Багдадского пакта, который был создан в 1955 году для обеспечения коллективной безопасности стран Ближнего Востока в рамках противостояния СССР и коммунизму, США пересмотрели свою политику. Во время президентства Джона Кеннеди особые отношения между США и Израилем были основаны на общих ценностях и идеях, демократических принципах, а также стратегической важности Израиля на Ближнем Востоке в контексте обеспечения мирной и стабильной среды в регионе. Вашингтон поддерживал Иерусалим в качестве стабилизирующего фактора на Ближнем Востоке и союзного партнера, играющего роль в предотвращении расширения советского влияния и коммунизма. Геополитические интересы США в отношении Израиля связаны с его стратегическим положением на перекрестке Европы, Азии и Африки. Кроме того, Израиль играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе, борьбе с терроризмом и недопущении распространения ядерного оружия. Развитые возможности разведки и сильные вооруженные силы Израиля помогают обеспечить стабильность и защиту общих интересов. США предоставляют Израилю значительную финансовую и военную поддержку для обеспечения его безопасности. Это включает предоставление военных средств, вооружений, технической поддержки и финансирования проектов по обороне. Например, США предоставляют Израилю финансирование для разработки и развертывания систем противоракетной обороны, таких как «Железный Купол». Дипломатическая поддержка Израиля со стороны США является значимой и проявляется в различных международных форумах, включая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. США предоставляют Израилю политическую поддержку, используя свое право вето в Совете Безопасности для предотвращения принятия резолюций, которые могут нанести ущерб Израилю. Объединенные Штаты считают Израиль своим стратегическим партнером в регионе и уделяют значительное внимание его безопасности и интересам. Экономические связи между США и Израилем также играют важную роль в укреплении отношений. США являются основным торговым партнером Израиля, и торговля между этими двумя странами значительно возросла в последние годы. Объем двусторонней торговли составляет миллиарды долларов ежегодно, и США являются крупным инвестором в экономику Израиля. Многие американские компании ведут бизнес в Израиле, создавая рабочие места и вкладывая капитал. В свою очередь, экономический рост Израиля создает возможности для американских фирм получить доступ к технологиям и инновациям, которые разрабатываются в Израиле. После эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, США прибегли к оказанию активной помощи Иерусалиму. Пентагон намерен предоставить необходимую военную технику для обеспечения страны средствами самообороны. Также было заявлено, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тесно сотрудничает с американскими вооруженными силами в конфликте с Палестиной, что подтверждается поставкой «умных бомб» GBU-39 от компании Boeing. В ближайшие дни США объявят о выделении дополнительных средств, а также обсудят предоставление Израилю средств для усиления ПВО на два миллиарда долларов. Президент США Джо Байден пообещал представить Израилю все необходимое для ответа на агрессию палестинских вооруженных боевиков. Стало известно о прибытии авианосца Военно-морского флота США «Джеральд Форд» в восточную часть Средиземного моря сразу после эскалации конфликта. Первый самолет с боеприпасами от США уже прибыл в Израиль, а также были отправлены противоракеты для системы ПРО «Железный купол». Эти меры свидетельствуют о решимости США помочь Израилю в обеспечении его безопасности в данном конфликте.