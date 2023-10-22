Utair переходит на зимнее расписание

Авиакомпания Utair из ХМАО перейдет на осенне-зимнее расписание c 29 октября. Официальный сайт авиаперевозчика сообщил, что на юг самолеты будут летать круглый год.
«Авиакомпания переходит на осенне-зимнее расписание и будет выполнять рейсы в 50 городов России и мира. Сделали круглогодичными рейсы на всесезонные курорты — в Минеральные Воды и Сочи, запустили рейсы в Дубай и летаем в ОАЭ из Грозного, Тюмени и Сургута», — указано в публикации Utair.
В холодное время года воздушные суда авиакомпании будут совершать рейсы в 37 российских городов, в том числе в 10 населенных пунктов ХМАО: Белоярский, Березово, Игрим, Когалым, Нижневартовск, Нягань, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск. Также сохраняться зарубежные маршруты в Азербайджан, Армению, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair открыла дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты летают в Сургут и Тюмень.
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