22 октября 2023
21 октября 2023

Utair переходит на зимнее расписание

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
Самолеты Utair будут летать на юг всю зиму Фото:

Авиакомпания Utair из ХМАО перейдет на осенне-зимнее расписание c 29 октября. Официальный сайт авиаперевозчика сообщил, что на юг самолеты будут летать круглый год.

«Авиакомпания переходит на осенне-зимнее расписание и будет выполнять рейсы в 50 городов России и мира. Сделали круглогодичными рейсы на всесезонные курорты — в Минеральные Воды и Сочи, запустили рейсы в Дубай и летаем в ОАЭ из Грозного, Тюмени и Сургута», — указано в публикации Utair.

В холодное время года воздушные суда авиакомпании будут совершать рейсы в 37 российских городов, в том числе в 10 населенных пунктов ХМАО: Белоярский, Березово, Игрим, Когалым, Нижневартовск, Нягань, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск. Также сохраняться зарубежные маршруты в Азербайджан, Армению, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair открыла дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты летают в Сургут и Тюмень.

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Авиакомпания Utair из ХМАО перейдет на осенне-зимнее расписание c 29 октября. Официальный сайт авиаперевозчика сообщил, что на юг самолеты будут летать круглый год. «Авиакомпания переходит на осенне-зимнее расписание и будет выполнять рейсы в 50 городов России и мира. Сделали круглогодичными рейсы на всесезонные курорты — в Минеральные Воды и Сочи, запустили рейсы в Дубай и летаем в ОАЭ из Грозного, Тюмени и Сургута», — указано в публикации Utair. В холодное время года воздушные суда авиакомпании будут совершать рейсы в 37 российских городов, в том числе в 10 населенных пунктов ХМАО: Белоярский, Березово, Игрим, Когалым, Нижневартовск, Нягань, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск. Также сохраняться зарубежные маршруты в Азербайджан, Армению, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair открыла дополнительные рейсы из Белоярского (ХМАО). Самолеты летают в Сургут и Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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