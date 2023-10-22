22 октября 2023
21 октября 2023

Структуру курганского департамента привлекли к ответственности за полеты дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Кургане выявили нарушения при запуске дронов Фото:

Транспортная прокуратура выявила нарушения при использовании беспилотных летательных аппаратов сотрудниками «Центра развития современных компетенций». Организация, учрежденная департаментом образования Курганской области, не страховала свои дроны в обязательном порядке. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«ГАНОУ Курганской области „Центр развития современных компетенций“ использовало летательные аппараты в отсутствие страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами», — рассказали в ведомстве. Руководителю организации вынесли представление.

После проверки и предупреждения организация застраховала аппараты. Ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что обучение на оператора квадрокоптера прошли около 40 курганцев. Такую подготовку проводит курганский центр развития современных компетенций.

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Транспортная прокуратура выявила нарушения при использовании беспилотных летательных аппаратов сотрудниками «Центра развития современных компетенций». Организация, учрежденная департаментом образования Курганской области, не страховала свои дроны в обязательном порядке. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «ГАНОУ Курганской области „Центр развития современных компетенций“ использовало летательные аппараты в отсутствие страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами», — рассказали в ведомстве. Руководителю организации вынесли представление. После проверки и предупреждения организация застраховала аппараты. Ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, отметили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что обучение на оператора квадрокоптера прошли около 40 курганцев. Такую подготовку проводит курганский центр развития современных компетенций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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