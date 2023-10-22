Структуру курганского департамента привлекли к ответственности за полеты дронов

В Кургане выявили нарушения при запуске дронов Фото: Илья Московец © URA.RU

Транспортная прокуратура выявила нарушения при использовании беспилотных летательных аппаратов сотрудниками «Центра развития современных компетенций». Организация, учрежденная департаментом образования Курганской области, не страховала свои дроны в обязательном порядке. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«ГАНОУ Курганской области „Центр развития современных компетенций“ использовало летательные аппараты в отсутствие страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами», — рассказали в ведомстве. Руководителю организации вынесли представление.

После проверки и предупреждения организация застраховала аппараты. Ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что обучение на оператора квадрокоптера прошли около 40 курганцев. Такую подготовку проводит курганский центр развития современных компетенций.