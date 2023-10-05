Десятки курганцев научились управлять дронами

В Курганской области обучают операторов дронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области около 40 человек обучили на операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовку прошли уже около 40 человек. Обучение профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“ проводится в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова», — говорится в группе правительства региона со ссылкой на портал Prospekt45.

Обучением занимается Курганский Центр развития современных компетенций. Добровольцы, направляющиеся в зону СВО, контрактники и представители силовых структур могут проходить обучение бесплатно.

Ранее URA.RU писало, что в курганских школах детей будут учить работать с беспилотниками. Мероприятия пройдут в рамках НВП. Также сообщалось, что стать операторами БПЛА курганцев приглашала замгубенатора Оксана Куташи.