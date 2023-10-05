Десятки курганцев научились управлять дронами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция "Свеча памяти". Курган, квадрокоптер,  дрон
В Курганской области обучают операторов дронов Фото:

В Курганской области около 40 человек обучили на операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовку прошли уже около 40 человек. Обучение профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“ проводится в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова», — говорится в группе правительства региона со ссылкой на портал Prospekt45.

Обучением занимается Курганский Центр развития современных компетенций. Добровольцы, направляющиеся в зону СВО, контрактники и представители силовых структур могут проходить обучение бесплатно.

Ранее URA.RU писало, что в курганских школах детей будут учить работать с беспилотниками. Мероприятия пройдут в рамках НВП. Также сообщалось, что стать операторами БПЛА курганцев приглашала замгубенатора Оксана Куташи.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области около 40 человек обучили на операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Подготовку прошли уже около 40 человек. Обучение профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“ проводится в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова», — говорится в группе правительства региона со ссылкой на портал Prospekt45. Обучением занимается Курганский Центр развития современных компетенций. Добровольцы, направляющиеся в зону СВО, контрактники и представители силовых структур могут проходить обучение бесплатно. Ранее URA.RU писало, что в курганских школах детей будут учить работать с беспилотниками. Мероприятия пройдут в рамках НВП. Также сообщалось, что стать операторами БПЛА курганцев приглашала замгубенатора Оксана Куташи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...