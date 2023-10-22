Процент озеленения территории вокруг торгового комплекса уменьшен до 0,18% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Челябинска после общественных обсуждений разрешила внести изменения в проект нового микрорайона, который возведут на месте Каширинского рынка. В соответствии с ними уменьшится процент озеленения территории при строительстве торгового комплекса, сообщается в документе, опубликованном 20 октября на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство объекта торговли) в территориальной зоне многофункциональных общественно-деловых зон с минимальным коэффициентом озеленения — 0,18 по ул. Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Обществу с ограниченной ответственностью „ТриГор и К“», — сообщается на сайте.

Жилой комплекс построят на месте Каширинского рынка в границах улиц Братьев Кашириных, Игнатия Вандышева, Ижевской и восточной границы гаражного кооператива «Таганай». Там же будет расположен торговый комплекс. Площадь земельного участка под его застройку составит 965 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка на данный момент равна 50 млн 398 тысячам рублей. Что касается изменений в проекте, процент озеленения на земельном участке, предназначенном под новый торговый комплекс, уменьшен до 0,18%.

Площадь жилого комплекса, включающего в себя дома высотой от 7 до 23 этажей с оригинальными планировками квартир, составляет более 18 тысяч квадратных метров. По проекту, на первой линии будет среднеэтажная застройка, которая будет уходить вглубь многоэтажек. Также на территории появятся магазины, спортивные клубы, сквер, площадки. Рядом с жилым кварталом планируется возвести школу и детский сад.

Участок на месте Каширинского рынка будет застроен по проекту комплексного развития территорий. Первая очередь домов сдается в 2026 году. Весь жилой комплекс планируется сдать в 2029 году.

Площадь жилых и нежилых помещений в новом ЖК составит чуть больше 120 000 квадратных метров Фото: сайт компании застройщика нового ЖК

Площадь земельного участка под застройку составит 965 квадратных метров, кадастровая стоимость земель на данный момент равна 50 млн 398 тысячам рублей Скрин: кадастровая карта города Челябинска