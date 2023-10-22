22 октября 2023

Ростехнадзор перечислил города и поселки ХМАО, готовые к отопительному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, трубы, котельная, тепло, отопление, дым из труб
Паспорта готовности не получили 13 муниципалитетов ХМАО Фото:

Ростехнадзор назвал города и поселки ХМАО, которые хорошо подготовились к отопительному сезону. Официальный сайт ведомства сообщает, что паспорта готовности получили больше 20 муниципалитетов.

«На текущий период признаны готовыми к предстоящему отопительному периоду и выданы паспорта готовности 21 муниципальному образованию. При первичной проверке не готовыми к отопительному периоду оказались 13 МО», — указано в публикации Ростехнадзора.

Проверку прошли города Нефтеюганск, Когалым, Нягань, Сургут, Лангепас, Радужный, Урай, Лянтор, Белоярский, городское поселение Федоровский, поселки Талинка, Сосновка, сельские поселения Верхнеказымский, Сорум, Полноват, Лыхма, Казым, Перегребное, Шеркалы. В муниципалитетах, оставшихся без паспортов готовности, проведут повторные проверки после устранения замечаний комиссии Ростехнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) жилые дома остались без отопления. Причиной стала из-за коммунальная авария.

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Ростехнадзор назвал города и поселки ХМАО, которые хорошо подготовились к отопительному сезону. Официальный сайт ведомства сообщает, что паспорта готовности получили больше 20 муниципалитетов. «На текущий период признаны готовыми к предстоящему отопительному периоду и выданы паспорта готовности 21 муниципальному образованию. При первичной проверке не готовыми к отопительному периоду оказались 13 МО», — указано в публикации Ростехнадзора. Проверку прошли города Нефтеюганск, Когалым, Нягань, Сургут, Лангепас, Радужный, Урай, Лянтор, Белоярский, городское поселение Федоровский, поселки Талинка, Сосновка, сельские поселения Верхнеказымский, Сорум, Полноват, Лыхма, Казым, Перегребное, Шеркалы. В муниципалитетах, оставшихся без паспортов готовности, проведут повторные проверки после устранения замечаний комиссии Ростехнадзора. Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) жилые дома остались без отопления. Причиной стала из-за коммунальная авария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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