Ростехнадзор перечислил города и поселки ХМАО, готовые к отопительному сезону

Паспорта готовности не получили 13 муниципалитетов ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ростехнадзор назвал города и поселки ХМАО, которые хорошо подготовились к отопительному сезону. Официальный сайт ведомства сообщает, что паспорта готовности получили больше 20 муниципалитетов.

«На текущий период признаны готовыми к предстоящему отопительному периоду и выданы паспорта готовности 21 муниципальному образованию. При первичной проверке не готовыми к отопительному периоду оказались 13 МО», — указано в публикации Ростехнадзора.

Проверку прошли города Нефтеюганск, Когалым, Нягань, Сургут, Лангепас, Радужный, Урай, Лянтор, Белоярский, городское поселение Федоровский, поселки Талинка, Сосновка, сельские поселения Верхнеказымский, Сорум, Полноват, Лыхма, Казым, Перегребное, Шеркалы. В муниципалитетах, оставшихся без паспортов готовности, проведут повторные проверки после устранения замечаний комиссии Ростехнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) жилые дома остались без отопления. Причиной стала из-за коммунальная авария.