22 октября 2023

Губернатор Шумков отправил заместителей раздать подарки особенным детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков отправил чиновников вручать подарки детям Фото:

Заместители губернатора и руководители департаментов правительства Курганской области по заданию главы региона Вадима Шумкова подарили творческие наборы детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

«Заместители губернатора и руководители региональных департаментов и управлений поддержали инициативу главы региона Вадима Шумкова поощрить юных участников Всероссийского конкурса рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья „Я Могу! Я Рисую!“», — рассказали в пресс-службе правительства. Члены правительства развезли подарки 12 детям из Кургана и районов области.

В акции приняли участие замгубернатора Наталья Кирилова, Константин Ермаков, Константин Малышев, Сергей Гаврин и Станислав Носков. Также подарки детям вручили руководители областных департаментов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор вручил подарок победителю Всероссийского творческого конкурса для детей. Всего в конкурсе принимали участие около 20 зауральских детей. Они и получили подарки от чиновников.

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Заместители губернатора и руководители департаментов правительства Курганской области по заданию главы региона Вадима Шумкова подарили творческие наборы детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает telegram-канал правительства Курганской области. «Заместители губернатора и руководители региональных департаментов и управлений поддержали инициативу главы региона Вадима Шумкова поощрить юных участников Всероссийского конкурса рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья „Я Могу! Я Рисую!“», — рассказали в пресс-службе правительства. Члены правительства развезли подарки 12 детям из Кургана и районов области. В акции приняли участие замгубернатора Наталья Кирилова, Константин Ермаков, Константин Малышев, Сергей Гаврин и Станислав Носков. Также подарки детям вручили руководители областных департаментов. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор вручил подарок победителю Всероссийского творческого конкурса для детей. Всего в конкурсе принимали участие около 20 зауральских детей. Они и получили подарки от чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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