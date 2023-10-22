Губернатор Шумков отправил заместителей раздать подарки особенным детям

Заместители губернатора и руководители департаментов правительства Курганской области по заданию главы региона Вадима Шумкова подарили творческие наборы детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает telegram-канал правительства Курганской области.
«Заместители губернатора и руководители региональных департаментов и управлений поддержали инициативу главы региона Вадима Шумкова поощрить юных участников Всероссийского конкурса рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья „Я Могу! Я Рисую!“», — рассказали в пресс-службе правительства. Члены правительства развезли подарки 12 детям из Кургана и районов области.
В акции приняли участие замгубернатора Наталья Кирилова, Константин Ермаков, Константин Малышев, Сергей Гаврин и Станислав Носков. Также подарки детям вручили руководители областных департаментов.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор вручил подарок победителю Всероссийского творческого конкурса для детей. Всего в конкурсе принимали участие около 20 зауральских детей. Они и получили подарки от чиновников.
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