Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолету пришлось экстренно садиться в Астрахани, так как пассажиру стало плохо Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву 22 октября, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«При полете по маршруту командир воздушного судна А-321 доложил о больном пассажире и решении следовать в незапланированный аэропорт Астрахань (Нариманово). В 18:53 посадка в аэропорту Астрахани благополучно», — говорится в сообщении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» не стали комментировать инцидент.

URA.RU сообщало, что самолет А-321 «Уральских авиалиний» 15 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Причина — резкое ухудшение здоровья пассажира.

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Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву 22 октября, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Aviaincident. «При полете по маршруту командир воздушного судна А-321 доложил о больном пассажире и решении следовать в незапланированный аэропорт Астрахань (Нариманово). В 18:53 посадка в аэропорту Астрахани благополучно», — говорится в сообщении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» не стали комментировать инцидент. URA.RU сообщало, что самолет А-321 «Уральских авиалиний» 15 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Причина — резкое ухудшение здоровья пассажира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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