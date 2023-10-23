Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира

23 октября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Самолету пришлось экстренно садиться в Астрахани, так как пассажиру стало плохо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву 22 октября, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Aviaincident. «При полете по маршруту командир воздушного судна А-321 доложил о больном пассажире и решении следовать в незапланированный аэропорт Астрахань (Нариманово). В 18:53 посадка в аэропорту Астрахани благополучно», — говорится в сообщении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» не стали комментировать инцидент. URA.RU сообщало, что самолет А-321 «Уральских авиалиний» 15 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Причина — резкое ухудшение здоровья пассажира.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву 22 октября, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Aviaincident. «При полете по маршруту командир воздушного судна А-321 доложил о больном пассажире и решении следовать в незапланированный аэропорт Астрахань (Нариманово). В 18:53 посадка в аэропорту Астрахани благополучно», — говорится в сообщении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» не стали комментировать инцидент. URA.RU сообщало, что самолет А-321 «Уральских авиалиний» 15 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Причина — резкое ухудшение здоровья пассажира.