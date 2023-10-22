Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни в ХМАО

Роспотребнадзор на месяц остановил работу пекарни в Урае (ХМАО) и в Кондинском районе. На официальном сайте ведомства указано, что при проверке на предприятии комиссия нашла множество нарушений.
«По требованию прокуратуры в „подпольной“ пекарне территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО в г. Урай и Кондинском районе провел внеплановую проверку с лабораторными исследованиями и обследованием на заселенность насекомыми и грызунами. Выявлены многочисленные нарушения, для устранения которых реализовано административное приостановление деятельности сроком на 30 суток», — сообщил Роспотребнадзор.
Жители ХМАО, которых возмутили насекомые и грызуны в пекарне, также указали на просроченную выпечку и сомневались в законности бизнеса. Эти факты не подтвердились. Роспотребнадзор объяснил, что производство хлебобулочных изделий не требует разрешения. Просроченных изделий проверяющие также не обнаружили.
Ранее URA.RU писало, что специалисты Роспотребнадзора ХМАО заинтересовались ситуацией с крысами возле ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске. Администрации города предложили провести дополнительную обработку.
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