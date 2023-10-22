22 октября 2023

Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, хлеб, свежая выпечка
Деятельность пекарни в Урае остановили на 30 суток Фото:

Роспотребнадзор на месяц остановил работу пекарни в Урае (ХМАО) и в Кондинском районе. На официальном сайте ведомства указано, что при проверке на предприятии комиссия нашла множество нарушений.

«По требованию прокуратуры в „подпольной“ пекарне территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО в г. Урай и Кондинском районе провел внеплановую проверку с лабораторными исследованиями и обследованием на заселенность насекомыми и грызунами. Выявлены многочисленные нарушения, для устранения которых реализовано административное приостановление деятельности сроком на 30 суток», — сообщил Роспотребнадзор.

Жители ХМАО, которых возмутили насекомые и грызуны в пекарне, также указали на просроченную выпечку и сомневались в законности бизнеса. Эти факты не подтвердились. Роспотребнадзор объяснил, что производство хлебобулочных изделий не требует разрешения. Просроченных изделий проверяющие также не обнаружили.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Роспотребнадзора ХМАО заинтересовались ситуацией с крысами возле ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске. Администрации города предложили провести дополнительную обработку.

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Роспотребнадзор на месяц остановил работу пекарни в Урае (ХМАО) и в Кондинском районе. На официальном сайте ведомства указано, что при проверке на предприятии комиссия нашла множество нарушений. «По требованию прокуратуры в „подпольной“ пекарне территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО в г. Урай и Кондинском районе провел внеплановую проверку с лабораторными исследованиями и обследованием на заселенность насекомыми и грызунами. Выявлены многочисленные нарушения, для устранения которых реализовано административное приостановление деятельности сроком на 30 суток», — сообщил Роспотребнадзор. Жители ХМАО, которых возмутили насекомые и грызуны в пекарне, также указали на просроченную выпечку и сомневались в законности бизнеса. Эти факты не подтвердились. Роспотребнадзор объяснил, что производство хлебобулочных изделий не требует разрешения. Просроченных изделий проверяющие также не обнаружили. Ранее URA.RU писало, что специалисты Роспотребнадзора ХМАО заинтересовались ситуацией с крысами возле ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске. Администрации города предложили провести дополнительную обработку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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