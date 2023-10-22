Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни в ХМАО

Деятельность пекарни в Урае остановили на 30 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор на месяц остановил работу пекарни в Урае (ХМАО) и в Кондинском районе. На официальном сайте ведомства указано, что при проверке на предприятии комиссия нашла множество нарушений.

«По требованию прокуратуры в „подпольной“ пекарне территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО в г. Урай и Кондинском районе провел внеплановую проверку с лабораторными исследованиями и обследованием на заселенность насекомыми и грызунами. Выявлены многочисленные нарушения, для устранения которых реализовано административное приостановление деятельности сроком на 30 суток», — сообщил Роспотребнадзор.

Жители ХМАО, которых возмутили насекомые и грызуны в пекарне, также указали на просроченную выпечку и сомневались в законности бизнеса. Эти факты не подтвердились. Роспотребнадзор объяснил, что производство хлебобулочных изделий не требует разрешения. Просроченных изделий проверяющие также не обнаружили.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Роспотребнадзора ХМАО заинтересовались ситуацией с крысами возле ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске. Администрации города предложили провести дополнительную обработку.