13 апреля 2023

Роспотребнадзор заинтересовался ситуацией с крысами возле ТЦ в ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО: в связи с появлением крыс у ТЦ рекомендуем предпринимателям принять меры
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Роспотребнадзор готовит предписания для предпринимателей Фото:

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО готовят предписания для предпринимателей в связи с появлением крыс в Ханты-Мансийске. Местные жители засняли грызунов возле ТЦ «Небо». В ведомстве также отметили, что в адрес администрации города направлено предложение о необходимости провести дополнительную обработку.

«Юридическим лицам, осуществляющим деятельность в указанном районе, подготавливаются предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятиях, направленных на предупреждение заселения грызунами объектов. В адрес администрации г. Ханты-Мансийска направлено предложение о необходимости проведения дератизационных мероприятий в многоквартирных жилых домах», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Видео он опубликовал в соцсетях.

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Специалисты Роспотребнадзора ХМАО готовят предписания для предпринимателей в связи с появлением крыс в Ханты-Мансийске. Местные жители засняли грызунов возле ТЦ «Небо». В ведомстве также отметили, что в адрес администрации города направлено предложение о необходимости провести дополнительную обработку. «Юридическим лицам, осуществляющим деятельность в указанном районе, подготавливаются предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятиях, направленных на предупреждение заселения грызунами объектов. В адрес администрации г. Ханты-Мансийска направлено предложение о необходимости проведения дератизационных мероприятий в многоквартирных жилых домах», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Видео он опубликовал в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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