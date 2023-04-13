Роспотребнадзор заинтересовался ситуацией с крысами возле ТЦ в ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО: в связи с появлением крыс у ТЦ рекомендуем предпринимателям принять меры

Роспотребнадзор готовит предписания для предпринимателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО готовят предписания для предпринимателей в связи с появлением крыс в Ханты-Мансийске. Местные жители засняли грызунов возле ТЦ «Небо». В ведомстве также отметили, что в адрес администрации города направлено предложение о необходимости провести дополнительную обработку.

«Юридическим лицам, осуществляющим деятельность в указанном районе, подготавливаются предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятиях, направленных на предупреждение заселения грызунами объектов. В адрес администрации г. Ханты-Мансийска направлено предложение о необходимости проведения дератизационных мероприятий в многоквартирных жилых домах», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске местный житель заметил крыс возле ТЦ «Небо». Видео он опубликовал в соцсетях.