Пенсионный фонд озвучил популярные направления использования маткапитала у жителей ХМАО

Пенсионный фонд назвал самые популярные цели, на которые направили маткапитал жители ХМАО в 2023 году. Статистику привела управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Югре татьяна Зайцева во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».
«Наиболее популярное направление, на которое используют материнский капитал жители ХМАО, — улучшение жилищных условий: на эту цель деньги направили 9,5 тысяч семей — 63% от всех получателей маткапитала. На образование детей средства направили 2,7 тысяч семей, столько же заявителей обратились за ежемесячной выплатой из средств маткапитала», — сообщила Зайцева.
На увеличение будущей пенсии матери средства маткапитала направила 51 семья. Также обладатели сертификата из ХМАО могут купить товары для реабилитации ребенка-инвалида, но в 2023 году никто не воспользовался такой возможностью.
Ранее URA.RU исало, что у жителей ХМАО возникли проблемы с использованием маткапитала при приобретении жилья по новым правилам льготной ипотеки. Новые условия предполагают минимальный первоначальный взнос в размере 20%.
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