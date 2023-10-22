22 октября 2023

Пенсионный фонд озвучил популярные направления использования маткапитала у жителей ХМАО

Большинство жителей ХМАО потратили маткапитал на улучшение жилья в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 9Б5 тысяч семей ХМАо улучшили жилье с помощью маткапитала в 2023 году Фото:

Пенсионный фонд назвал самые популярные цели, на которые направили маткапитал жители ХМАО в 2023 году. Статистику привела управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Югре татьяна Зайцева во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Наиболее популярное направление, на которое используют материнский капитал жители ХМАО, — улучшение жилищных условий: на эту цель деньги направили 9,5 тысяч семей — 63% от всех получателей маткапитала. На образование детей средства направили 2,7 тысяч семей, столько же заявителей обратились за ежемесячной выплатой из средств маткапитала», — сообщила Зайцева.

На увеличение будущей пенсии матери средства маткапитала направила 51 семья. Также обладатели сертификата из ХМАО могут купить товары для реабилитации ребенка-инвалида, но в 2023 году никто не воспользовался такой возможностью.

Ранее URA.RU исало, что у жителей ХМАО возникли проблемы с использованием маткапитала при приобретении жилья по новым правилам льготной ипотеки. Новые условия предполагают минимальный первоначальный взнос в размере 20%.

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Пенсионный фонд назвал самые популярные цели, на которые направили маткапитал жители ХМАО в 2023 году. Статистику привела управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Югре татьяна Зайцева во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». «Наиболее популярное направление, на которое используют материнский капитал жители ХМАО, — улучшение жилищных условий: на эту цель деньги направили 9,5 тысяч семей — 63% от всех получателей маткапитала. На образование детей средства направили 2,7 тысяч семей, столько же заявителей обратились за ежемесячной выплатой из средств маткапитала», — сообщила Зайцева. На увеличение будущей пенсии матери средства маткапитала направила 51 семья. Также обладатели сертификата из ХМАО могут купить товары для реабилитации ребенка-инвалида, но в 2023 году никто не воспользовался такой возможностью. Ранее URA.RU исало, что у жителей ХМАО возникли проблемы с использованием маткапитала при приобретении жилья по новым правилам льготной ипотеки. Новые условия предполагают минимальный первоначальный взнос в размере 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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